Este jueves 9 de julio continúa la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el primer encuentro de cuartos de final. Después de ver la agónica clasificación de Argentina tras vencer 3-2 a Egipto y la eliminación de Colombia a manos de Suiza por la vía de penales, la FIFA programó el encuentro Francia vs. Marruecos para las 4:00 p.m. ET (Este de EE. UU.) / 2:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) y 10:00 p.m. (horario peninsular de España). El choque tendrá lugar en el Estadio de Boston y definirá al primer semifinalista del torneo.
Francia llega como uno de los candidatos al título tras una fase de grupos sin sobresaltos y victorias claras en las rondas eliminatorias. Marruecos, por su parte, repite la fórmula de torneos recientes: defensa sólida y resultados crecientes, incluido un triunfo por penales ante Países Bajos y una victoria contundente sobre Canadá. El duelo enfrenta a la experiencia y talento ofensivo de Les Bleus con la organización táctica de los Leones del Atlas.
Calendario completo de cuartos y fases finales del Mundial 2026
La FIFA publicó el calendario restante de partidos de la presente edición de la Copa del Mundo: cuatro duelos de cuartos, dos cotejos de semifinales, el enfrentamiento por el tercer puesto y la gran final. Aquí tienes las fechas en horario del Este de EE. UU. (ET) para planificar cobertura y contenidos locales:
|Partido
|Fecha
|Hora EE.UU., México y España
|Sede
|Partido 97 — Francia vs. Marruecos
|Jueves 9 de julio
|16:00 ET (14:00 en Ciudad de México; 22:00 en Madrid)
|Estadio Boston (Cuartos)
|Partido 98 — España vs. Bélgica
|Viernes 10 de julio
|15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid)
|Estadio Los Ángeles (Cuartos)
|Partido 99 — Noruega vs. Inglaterra
|Sábado 11 de julio
|17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid)
|Estadio Miami (Cuartos)
|Partido 100 — Argentina vs. Suiza
|Sábado 11 de julio
|21:00 ET (19:00 en Ciudad de México; 03:00 del día siguiente en Madrid)
|Estadio Kansas City (Cuartos)
|Partido 101 — Ganador P97 vs. Ganador P98
|Martes 14 de julio
|15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid)
|Estadio Dallas (Semifinal)
|Partido 102 — Ganador P99 vs. Ganador P100
|Miércoles 15 de julio
|15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid)
|Estadio Atlanta (Semifinal)
|Partido 103 — Perdedor P101 vs. Perdedor P102
|Sábado 18 de julio
|17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid)
|Estadio Miami (Tercer puesto)
|Partido 104 — Ganador P101 vs. Ganador P102
|Domingo 19 de julio
|15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid)
|Estadio Nueva York/NJ (Final)
Según el calendario oficial, no habrá partidos los días domingo 12 ni lunes 13 de julio; tampoco habrá encuentros el jueves 16 ni el viernes 17 antes del tercer puesto y la final.
Cómo llegan los equipos a los cuartos de final del Mundial 2026
Francia: avanzó como líder de su grupo con rendimiento ofensivo consistente (debutó con un contundente 3-1 ante Senegal. Tras un parón por tormenta, despachó 3-0 a Irak. Cerró la primera ronda goleando 4-1 a Noruega gracias a un triplete de Ousmane Dembélé); venció a Suecia 3-0 en octavos con doblete de su figura y superó a Paraguay en un encuentro cerrado. El conjunto de Didier Deschamps mantiene la plantilla y el estilo de control del juego que lo colocan entre los favoritos.
Marruecos: empezó con un empate ante Brasil, pero ganó los siguientes partidos (1-0 a Escocia y 4-2 a Haití) y potenció su defensa. Eliminó a Países Bajos en tanda de penales y goleó 3-0 a Canadá en octavos. Los Leones del Atlas siguen rompiendo barreras históricas al convertirse en el primer país africano en clasificar a cuartos de final en dos Mundiales consecutivos. Su entrenador apuesta por un bloque defensivo casi impenetrable, solidez colectiva y transición rápida al ataque, factores que lo convierten en rival peligroso en instancias decisivas.
España: inició con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero enderezó el rumbo venciendo a Arabia Saudita y cerrando con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Clasificó tras vencer 1-0 a Portugal en un reñido derbi ibérico y golear 3-0 a Austria en dieciseisavos. Su rendimiento genera dudas en ataque, pero mantiene una marca histórica: no ha recibido un solo gol en los 5 partidos que van del torneo, emulando la hazaña de Italia en 1990.
Bélgica: aplastó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en los octavos de final tras dejar en el camino a Senegal en el tiempo extra de dieciseisavos (3-2). Fue de menos a más tras una fase de grupos muy irregular (sufrió más de lo previsto con dos empates frente a Egipto e Irán, pero selló su clasificación goleando 5-1 a Nueva Zelanda para adueñarse de la cima de su sector). Ha explotado su potencial ofensivo (13 goles anotados) bajo los ajustes tácticos de Rudi García.
Noruega: debutó con paso firme goleando 4-1 a Irak. En la segunda jornada, selló su pase al vencer 3-2 a Senegal. Ya clasificado, el técnico decidió cuidar piezas y cayó 4-1 ante Francia. Hizo historia al eliminar a la potencia Brasil por 2-1 en la ronda de octavos tras ganarle a Costa de Marfil por el mismo resultado. Es la gran sorpresa del torneo y la única selección debutante en unos cuartos de final. Llega impulsada por un Erling Haaland intratable y la creatividad de Martin Ødegaard.
Inglaterra: Inició con un sólido triunfo 4-2 ante Croacia, igualó sin goles frente a Ghana (0-0) y cerró su clasificación venciendo 2-0 a Panamá en Nueva Jersey. Eliminó a México (3-2) en un vibrante duelo en el Estadio Azteca tras batir 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Dirigidos por Thomas Tuchel, los ingleses son el equipo con más experiencia en esta fase (10 participaciones históricas) y cuentan con grandes rendimientos individuales de Jude Bellingham y Harry Kane.
Argentina: clasificó como líder de grupo con puntaje perfecto (nueve puntos tras sus triunfos 3-0 ante Argelia, 2-0 con Austria y 3-1 contra Jordania). Logró una remontada épica en octavos contra Egipto (3-2), anotando tres goles en los últimos 11 minutos del partido. En dieciseisavos superó a Cabo Verde por el mismo marcador. La vigente campeona del mundo avanza con mucho sufrimiento defensivo, pero apoyada en su mística y en un ataque liderado por Lionel Messi que ya suma 21 goles en las Copas del Mundo.
Suiza: superó la fase de grupos como líder con un empate (1-1 contra Qatar) y dos triunfos (4-2 ante Bosnia y Herzegovina y 2-1 contra Canadá). Clasificó de forma dramática tras empatar 0-0 en los 120 minutos contra Colombia y vencer 4-3 en la tanda de penales. En dieciseisavos derrotó 2-0 a Argelia. El orden defensivo impuesto por Murat Yakin y las atajadas de su arquero y héroe Gregor Kobel metieron a Suiza entre los ocho mejores de la Copa del Mundo tras 72 años de espera.