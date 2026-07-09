Este jueves 9 de julio continúa la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el primer encuentro de cuartos de final. Después de ver la agónica clasificación de Argentina tras vencer 3-2 a Egipto y la eliminación de Colombia a manos de Suiza por la vía de penales, la FIFA programó el encuentro Francia vs. Marruecos para las 4:00 p.m. ET (Este de EE. UU.) / 2:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) y 10:00 p.m. (horario peninsular de España) . El choque tendrá lugar en el Estadio de Boston y definirá al primer semifinalista del torneo.

Francia llega como uno de los candidatos al título tras una fase de grupos sin sobresaltos y victorias claras en las rondas eliminatorias. Marruecos, por su parte, repite la fórmula de torneos recientes: defensa sólida y resultados crecientes, incluido un triunfo por penales ante Países Bajos y una victoria contundente sobre Canadá. El duelo enfrenta a la experiencia y talento ofensivo de Les Bleus con la organización táctica de los Leones del Atlas.

¡Se viene la fase más emocionante! Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos EN VIVO | Foto: FIFA

Calendario completo de cuartos y fases finales del Mundial 2026

La FIFA publicó el calendario restante de partidos de la presente edición de la Copa del Mundo: cuatro duelos de cuartos, dos cotejos de semifinales, el enfrentamiento por el tercer puesto y la gran final. Aquí tienes las fechas en horario del Este de EE. UU. (ET) para planificar cobertura y contenidos locales:

Partido Fecha Hora EE.UU., México y España Sede Partido 97 — Francia vs. Marruecos Jueves 9 de julio 16:00 ET (14:00 en Ciudad de México; 22:00 en Madrid) Estadio Boston (Cuartos) Partido 98 — España vs. Bélgica Viernes 10 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Los Ángeles (Cuartos) Partido 99 — Noruega vs. Inglaterra Sábado 11 de julio 17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid) Estadio Miami (Cuartos) Partido 100 — Argentina vs. Suiza Sábado 11 de julio 21:00 ET (19:00 en Ciudad de México; 03:00 del día siguiente en Madrid) Estadio Kansas City (Cuartos) Partido 101 — Ganador P97 vs. Ganador P98 Martes 14 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Dallas (Semifinal) Partido 102 — Ganador P99 vs. Ganador P100 Miércoles 15 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Atlanta (Semifinal) Partido 103 — Perdedor P101 vs. Perdedor P102 Sábado 18 de julio 17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid) Estadio Miami (Tercer puesto) Partido 104 — Ganador P101 vs. Ganador P102 Domingo 19 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Nueva York/NJ (Final)

Según el calendario oficial, no habrá partidos los días domingo 12 ni lunes 13 de julio; tampoco habrá encuentros el jueves 16 ni el viernes 17 antes del tercer puesto y la final.

Aficionados asisten a un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España este lunes, en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). Foto: EFE/ Kenneth Fernández

Cómo llegan los equipos a los cuartos de final del Mundial 2026

Francia: avanzó como líder de su grupo con rendimiento ofensivo consistente (debutó con un contundente 3-1 ante Senegal. Tras un parón por tormenta, despachó 3-0 a Irak. Cerró la primera ronda goleando 4-1 a Noruega gracias a un triplete de Ousmane Dembélé); venció a Suecia 3-0 en octavos con doblete de su figura y superó a Paraguay en un encuentro cerrado. El conjunto de Didier Deschamps mantiene la plantilla y el estilo de control del juego que lo colocan entre los favoritos.

Marruecos: empezó con un empate ante Brasil, pero ganó los siguientes partidos (1-0 a Escocia y 4-2 a Haití) y potenció su defensa. Eliminó a Países Bajos en tanda de penales y goleó 3-0 a Canadá en octavos. Los Leones del Atlas siguen rompiendo barreras históricas al convertirse en el primer país africano en clasificar a cuartos de final en dos Mundiales consecutivos. Su entrenador apuesta por un bloque defensivo casi impenetrable, solidez colectiva y transición rápida al ataque, factores que lo convierten en rival peligroso en instancias decisivas.

España: inició con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero enderezó el rumbo venciendo a Arabia Saudita y cerrando con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Clasificó tras vencer 1-0 a Portugal en un reñido derbi ibérico y golear 3-0 a Austria en dieciseisavos. Su rendimiento genera dudas en ataque, pero mantiene una marca histórica: no ha recibido un solo gol en los 5 partidos que van del torneo, emulando la hazaña de Italia en 1990.

Bélgica: aplastó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en los octavos de final tras dejar en el camino a Senegal en el tiempo extra de dieciseisavos (3-2). Fue de menos a más tras una fase de grupos muy irregular (sufrió más de lo previsto con dos empates frente a Egipto e Irán, pero selló su clasificación goleando 5-1 a Nueva Zelanda para adueñarse de la cima de su sector). Ha explotado su potencial ofensivo (13 goles anotados) bajo los ajustes tácticos de Rudi García.

Noruega: debutó con paso firme goleando 4-1 a Irak. En la segunda jornada, selló su pase al vencer 3-2 a Senegal. Ya clasificado, el técnico decidió cuidar piezas y cayó 4-1 ante Francia. Hizo historia al eliminar a la potencia Brasil por 2-1 en la ronda de octavos tras ganarle a Costa de Marfil por el mismo resultado. Es la gran sorpresa del torneo y la única selección debutante en unos cuartos de final. Llega impulsada por un Erling Haaland intratable y la creatividad de Martin Ødegaard.

Inglaterra: Inició con un sólido triunfo 4-2 ante Croacia, igualó sin goles frente a Ghana (0-0) y cerró su clasificación venciendo 2-0 a Panamá en Nueva Jersey. Eliminó a México (3-2) en un vibrante duelo en el Estadio Azteca tras batir 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Dirigidos por Thomas Tuchel, los ingleses son el equipo con más experiencia en esta fase (10 participaciones históricas) y cuentan con grandes rendimientos individuales de Jude Bellingham y Harry Kane.

Argentina: clasificó como líder de grupo con puntaje perfecto (nueve puntos tras sus triunfos 3-0 ante Argelia, 2-0 con Austria y 3-1 contra Jordania). Logró una remontada épica en octavos contra Egipto (3-2), anotando tres goles en los últimos 11 minutos del partido. En dieciseisavos superó a Cabo Verde por el mismo marcador. La vigente campeona del mundo avanza con mucho sufrimiento defensivo, pero apoyada en su mística y en un ataque liderado por Lionel Messi que ya suma 21 goles en las Copas del Mundo.

Suiza: superó la fase de grupos como líder con un empate (1-1 contra Qatar) y dos triunfos (4-2 ante Bosnia y Herzegovina y 2-1 contra Canadá). Clasificó de forma dramática tras empatar 0-0 en los 120 minutos contra Colombia y vencer 4-3 en la tanda de penales. En dieciseisavos derrotó 2-0 a Argelia. El orden defensivo impuesto por Murat Yakin y las atajadas de su arquero y héroe Gregor Kobel metieron a Suiza entre los ocho mejores de la Copa del Mundo tras 72 años de espera.