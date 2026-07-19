Argentina y España juegan hoy domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. Este destacado compromiso es el más esperado en los últimos tiempos. El vigente campeón de América se enfrentará al campeón de Europa. Además, por primera vez en la historia de los mundiales se realizará el show del medio tiempo y Shakira es una de las artistas que deleitará a los fanáticos con su talento.

Shakira es una de las grandes artistas latinoamericanas y desde el 2006 es intérprete de las canciones más representativas de los mundiales. Hoy marcará historia en formar parte del primer halftime show de la FIFA.

EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Consulta a qué hora comienza el Halftime Show del Mundial 2026 en tu país. Horarios completos, duración del espectáculo y artistas confirmados para la gran final. FOTO DE NOÉ

¿A qué hora es la presentación de Shakira en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show de Shakira en el halftime del Mundial 2026 iniciará cuando terminen los primeros 45 minutos de la final entre España y Argentina. El espectáculo tendrá una duración de 17 minutos (aproximadamente).

País Hora Estados Unidos 3:50 p.m. (ET), 2:50 p.m. (CT), 1:50 p.m. (MT), 12:50 p.m. (PT), 11:50 a.m. (AKDT) y 9:50 a.m. (HST. Canadá 3:50 p. m. Argentina 4:50 p.m. España 9:50 p.m. Perú 2:50 p.m. México 1:50 p. m. Ecuador 2:50 p.m. Colombia 2:50 p.m. Chile 3:50 p.m. Venezuela 3:50 p.m. Bolivia 3:50 p.m. Brasil 3:50 p.m. Paraguay 4:50 p.m. Uruguay 4:50 p.m. Panamá 2:50 p.m. Honduras 1:50 p.m. Costa Rica 1:50 p.m. El Salvador 1:50 p.m.