El espectáculo de la UEFA Champions League regresa este martes 17 de febrero de 2026 con un duelo electrizante entre el Real Madrid y el Benfica. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque de ida es a través de HBO Max (Max) y TNT Sports. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

El conjunto de Álvaro Arbeloa llega con una racha de tres victorias consecutivas, impulsado por el brillo imparable de Kylian Mbappé, quien ya suma 13 goles en el torneo. Sin embargo, el Benfica ha demostrado ser un rival incómodo, habiendo derrotado a los merengues en su último enfrentamiento directo con un contundente 4-2.

En cuanto a las noticias de los equipos, el Real Madrid viaja con ausencias notables como las de Jude Bellingham y Éder Militão por lesión, además de las bajas por suspensión. Por su parte, el Benfica también sufre bajas sensibles, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas estratégicas para este primer asalto.

Conoce qué canales televisan y dónde ver online el partido Benfica vs. Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO por Champions League, válido por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el estadio Da Luz. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por los play-off de la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Benfica por la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Real Madrid vs. Benfica por los play-off de la Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. Benfica

Evento : Champions League 2026-26

: Champions League 2026-26 Partido : Real Madrid vs. Benfica (Partido de ida de los play-off de la UCL)

: (Partido de ida de los play-off de la UCL) Fecha : Martes, 17 de febrero de 2026

: Martes, 17 de febrero de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)