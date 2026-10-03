La noche del sábado 3 de octubre 2026, el Delta Center de Salt Lake City, Utah, será escenario de un combate de alto calibre cuando la brasileña Natalia Silva y la china Wang Cong se enfrenten por el título de peso mosca femenino que dejó vacante Valentina Shevchenko debido a una lesión en el estelar de la catelera del UFC 332. Mira el UFC 332 a través de HBO MAX en directo desde España, a partir de las 2:00 a.m. del domingo 4 de octubre .

Descubra a la ganadora del combate estelar entre Natalia Silva y Wang Cong en el evento UFC 332. Revise el resultado oficial en directo, las tarjetas de los jueces y el resumen con todos los ganadores de las peleas estelares y preliminares de la velada de artes marciales mixtas. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

¿Cómo ver MAX EN EN DIRECTO, UFC 322: Silva vs. Wang?

La UFC 322 en España se transmite por Eurosport pero necesitas tener una suscripción en MAX con el Complemento Deportes para poder tener el acceso. Puedes hacerlo en dos plantes diferentes: Estándar y Premium.

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SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 3/10/2026. Cobertura oficial de Paramount Plus EN VIVO ONLINE para ver la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong este sábado 3 de octubre por el UFC 332 en Salt Lake City. FOTO de UFC.COM.

¿En qué dispositivos de streaming puedo ver UFC 322: Silva vs. Wang con MAX?

La cobertura del evento UFC 322: Silva vs. Wang se puede ver vía HBO MAX en los siguientes dispositivos: Smart TV, smartphones, tablets, consolas de juegos, dispositivos de streaming y en cualquier navegador web en HBOMAX.com (excepto Argentina, Chile y Colombia). Aquí tienes una lista completa.

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