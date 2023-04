El golf se ha caracterizado por tener entre sus filas personalidades que forman parte de la lista de celebridades más adineradas del planeta, como Tiger Woods que durante 10 años ocupó el lugar del ‘atleta mejor pagado del mundo’. ¿Cuánto ganan los golfistas más ricos?

Durante el 2022, se anunció que el torneo de golf LIV, de propiedad del fondo soberano de Arabia Saudita, contaba con una riqueza de US$ 620 mil millones, los cuales inyectó para incrementar la remuneración de los golfistas participantes del campeonato.

La nueva liga saudí de golf ha incrementado en US$ 370 millones los salarios de los mejores 10 golfistas del mundo, entre los cuales figuran deportistas de talla mundial como Phil Mickelson, Dustin Johnson y Bryan Dechambeau.

¿Quiénes son los golfistas más ricos del mundo?

Para el cierre del 2022, con la incorporación de la nueva liga de golf LIV, la lista de los golfistas mejores pagados del mundo se incrementó junto con los salarios que perciben.

Durante el año pasado, los mejores pagados fueron Phil Mickelson (US$ 138 millones), Dustin Johnson (US$ 97 millones), Bryan Dechambeau (US$ 86 millones), Brooks Koepka (US$ 69 millones) y Tiger Woods (US$ 68 millones).

Tiger Woods durante 10 años ocupó el lugar del ‘atleta mejor pagado del mundo’. (Foto: Getty Images)

No obstante, de acuerdo a información de Forbes, hay otros golfistas que ostentan una riqueza mayor debido a su patrimonio neto acumulado con los años.

En la lista de WealthyGorilla, figuran algunos históricos como Jack Nicklaus, quien acumula 115 victorias profesionales, incluyendo ser 73 veces campeón del PGA y 10 veces del Champions Tour. También se encuentra Greg Norman, ganador de la Campeonato Abierto de Inglaterra y ser N°1 en 331 semanas.

Los golfistas más ricos del mundo son:

Tiger Woods: US$ 800 millones

Phil Mickelson: US$ 400 millones

Jack Nicklaus: US$ 320 millones

Greg Norman: US$ 300 millones

Gary Player: US$ 250 millones

Rory McIlroy: US$ 130 millones

Fred Couples: US$ 120 millones

Jordan Spieth: US$ 100 millones

Ernie Els: US$ 85 millones

Vijay Singh: US$ 75 millones

