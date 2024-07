¿Quieres ver el partido Portugal vs. Francia en tu teléfono celular? Aquí te enseñaré todos los pasos que debes seguir para ver el gran juego entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé de forma legal y segura este viernes 5 de julio (21:00 horas de Madrid) por los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

¿Cómo ver Portugal vs. Francia en vivo y en directo por celular?

Si te encuentras en los países de Latinoamérica, necesitas suscribirte al servicio streaming de Disney+, que ahora tiene las transmisiones de ESPN. ¿Qué pasó con Star+? Ahora Star+ es parte de Disney+ por lo que todo el contenido como series, películas, documentales y canales como ESPN se podrán ver bajo esta plataforma.

En los Estados Unidos, necesitas contar los streaming de FS1 y fuboTV para ver el Portugal-Francia en idioma en inglés, mientras que en español podrás hacerlo vía ViX + (ViX Premium), también disponible en Puerto Rico. Por otro lado, en México tendrás que ser cliente de SKY Sports para ver todos los juegos de la Eurocopa con SKY+ (anteriormente Blue to Go Video Everywhere).

RTVE Play, por su parte, tendrá la cobertura del partido entre Portugal y Francia en España.

Estas son las opciones más seguras para ver el partido Portugal-Francia. No utilices otras webs piratas como fútbol libre ya que te expones a ser víctima de los hackers o alguna filtración de tu información personal. Te recomendamos ver las plataformas streaming oficiales, según la región donde te encuentres.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Francia por la Eurocopa 2024?

21:00 horas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania

20:00 horas del Reino Unido

16:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

15:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

13:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras

En Estados Unidos

ET: 3 pm - horario del Este

CT: 2 pm - horario del Centro

MT: 1 pm - horario de Montaña

PT: 12 pm - horario del Pacífico

Francia se prepara para jugar ante Portugal. (Video: Francia)