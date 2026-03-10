Estados Unidos e Italia se miden hoy martes 10 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (Foto: Imagen realizada por Gestión con ayuda de la IA Gemini)
Enzo Mori
mailEnzo Mori

La Selección de Estados Unidos se medirá ante su similar de Italia este martes 10 de marzo (7:00 p.m. ET y 6:00 p.m. CDMX) en el Minute Maid Park de Houston. El duelo es válido por la quinta jornada y los dos conjuntos llegan en busca de una nueva victoria. Hasta el momento, el Team USA se ubica en la primera posición tras conseguir 3 victorias, mientras que los italianos están en la segunda casilla luego de obtener 2 triunfos.

¿Quieres saber en qué canal transmiten en los Estados Unidos? La transmisión oficial para el público estadounidense e hispano en la tierra del tío Sam estará a cargo de FOX Deportes (español), FS1 (inglés), FOX One (inglés) y FOX Sports App en cableoperadores y streaming (Hulu, DIRECTV STREAM, YouTube, entre otros).

Team USA vs. hoy martes 10 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026
¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Italia en EE.UU.?

La transmisión oficial del juego Estados Unidos vs. Italia estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:

Ciudad, EstadoCoxDIRECTVDISHOptimumSpectrumXfinity
Albuquerque, NM465855603
Atlanta, GA465855202506
Austin, TX465855442
Bakersfield, CA465855625
Baltimore, MD465855584
Boston, MA465855708
Bronx, NY465855228/1067442
Brooklyn, NY465855228/1067442
Buffalo, NY465855442
Charlotte, NC465855442
Chicago, IL465855329
Cincinnati, OH465855814
Cleveland, OH465855814
Colorado Springs, CO46585557
Columbus, OH465855814
Dallas, TX46585559
Denver, CO465855302
Detroit, MI465855603
El Paso, TX465855442
Fort Lauderdale, FL465855593
Fort Worth, TX46585559
Fresno, CA46585540
Houston, TX465855512
Indianapolis, IN465855437603
Jacksonville, FL465855593
Kansas City, MO465855442603
Las Vegas, NV140465855
Los Angeles, CA465855442
Louisville, KY465855374
Memphis, TN465855610
Miami, FL46585540
Milwaukee, WI465855831
Minneapolis, MN465855603
Nashville, TN465855603
New Orleans, LA370465855
New York, NY465855228/1067442
Oklahoma City, OK460465855
Orlando, FL465855182593
Philadelphia, PA465855584
Phoenix, AZ335/439465855
Pittsburgh, PA465855584
Portland, OR465855602
Sacramento, CA465855602
St. Louis, MO465855329
St. Paul, MN465855603
Salt Lake City, UT465855579
San Antonio, TX465855442
San Diego, CA406/418465855
San Francisco, CA465855602
San Jose, CA465855602
Seattle, WA465855602
Tampa, FL465855182603
Tucson, AZ335/439465855603
Washington, DC465855

Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Italia

  • Fecha: Martes 10 de marzo 2026
  • Partido: Estados Unidos vs. Italia, por la Jornada 5 del Clásico Mundial de Béisbol
  • Hora: 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
  • TV: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
  • Estadio: Minute Maid Park de Houston, Texas (Estados Unidos)
