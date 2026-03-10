La Selección de Estados Unidos se medirá ante su similar de Italia este martes 10 de marzo (7:00 p.m. ET y 6:00 p.m. CDMX) en el Minute Maid Park de Houston. El duelo es válido por la quinta jornada y los dos conjuntos llegan en busca de una nueva victoria. Hasta el momento, el Team USA se ubica en la primera posición tras conseguir 3 victorias, mientras que los italianos están en la segunda casilla luego de obtener 2 triunfos.
¿Quieres saber en qué canal transmiten en los Estados Unidos? La transmisión oficial para el público estadounidense e hispano en la tierra del tío Sam estará a cargo de FOX Deportes (español), FS1 (inglés), FOX One (inglés) y FOX Sports App en cableoperadores y streaming (Hulu, DIRECTV STREAM, YouTube, entre otros).
¿Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Italia en EE.UU.?
La transmisión oficial del juego Estados Unidos vs. Italia estará a cargo de FOX Deportes en los cableoperadores DIRECTV, Dish, CoX, Optimum, Spectrum y Xfinity:
|Ciudad, Estado
|Cox
|DIRECTV
|DISH
|Optimum
|Spectrum
|Xfinity
|Albuquerque, NM
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Atlanta, GA
|—
|465
|855
|—
|202
|506
|Austin, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Bakersfield, CA
|—
|465
|855
|—
|625
|—
|Baltimore, MD
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Boston, MA
|—
|465
|855
|—
|—
|708
|Bronx, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Brooklyn, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Buffalo, NY
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Charlotte, NC
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Chicago, IL
|—
|465
|855
|—
|—
|329
|Cincinnati, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Cleveland, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Colorado Springs, CO
|—
|465
|855
|—
|—
|57
|Columbus, OH
|—
|465
|855
|—
|814
|—
|Dallas, TX
|—
|465
|855
|—
|59
|—
|Denver, CO
|—
|465
|855
|—
|—
|302
|Detroit, MI
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|El Paso, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Fort Lauderdale, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|593
|Fort Worth, TX
|—
|465
|855
|—
|59
|—
|Fresno, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|40
|Houston, TX
|—
|465
|855
|—
|—
|512
|Indianapolis, IN
|—
|465
|855
|—
|437
|603
|Jacksonville, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|593
|Kansas City, MO
|—
|465
|855
|—
|442
|603
|Las Vegas, NV
|140
|465
|855
|—
|—
|—
|Los Angeles, CA
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|Louisville, KY
|—
|465
|855
|—
|374
|—
|Memphis, TN
|—
|465
|855
|—
|—
|610
|Miami, FL
|—
|465
|855
|—
|—
|40
|Milwaukee, WI
|—
|465
|855
|—
|831
|—
|Minneapolis, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Nashville, TN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|New Orleans, LA
|370
|465
|855
|—
|—
|—
|New York, NY
|—
|465
|855
|228/1067
|442
|—
|Oklahoma City, OK
|460
|465
|855
|—
|—
|—
|Orlando, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|593
|Philadelphia, PA
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Phoenix, AZ
|335/439
|465
|855
|—
|—
|—
|Pittsburgh, PA
|—
|465
|855
|—
|—
|584
|Portland, OR
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Sacramento, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|St. Louis, MO
|—
|465
|855
|—
|329
|—
|St. Paul, MN
|—
|465
|855
|—
|—
|603
|Salt Lake City, UT
|—
|465
|855
|—
|—
|579
|San Antonio, TX
|—
|465
|855
|—
|442
|—
|San Diego, CA
|406/418
|465
|855
|—
|—
|—
|San Francisco, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|San Jose, CA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Seattle, WA
|—
|465
|855
|—
|—
|602
|Tampa, FL
|—
|465
|855
|—
|182
|603
|Tucson, AZ
|335/439
|465
|855
|—
|—
|603
|Washington, DC
|—
|465
|855
|—
|—
|—
Todos los canales listados corresponden a FOX Deportes dentro de paquetes en español de cada proveedor (DIRECTV 465, DISH 855, Spectrum 442/otras, etc.).
Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Italia
- Fecha: Martes 10 de marzo 2026
- Partido: Estados Unidos vs. Italia, por la Jornada 5 del Clásico Mundial de Béisbol
- Hora: 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
- TV: FOX Deportes, FOX Sports 1, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
- Estadio: Minute Maid Park de Houston, Texas (Estados Unidos)