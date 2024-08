El FC Barcelona del técnico alemán Hansi Flick estrena a toda su nueva plantilla con miras al inicio de la temporada 2024-25 de LaLiga y la Champions League en el tradicional Trofeo Joan Gamper a disputarse este lunes 12 de agosto en el Estadio Olímpico de Montjuic de la ciudad de Barcelona, España. El rival de los blaugranas será el AS Mónaco francés que, actualmente, se encuentra dirigido por Adi Hütter. En este artículo tendrás todo lo que debes saber sobre el partido amistoso con los canales de TV, plataformas streaming, los horarios y las alineaciones probables.

Tras la salida de Xavi Hernández, la directiva presidida por Joan La Porta decidió confiar en un nuevo proyecto que estará bajo la conducción de Flick. Hasta el momento, el exentrenador del Bayern Múnich y la selección alemana ha tenido un inicio muy interesante en la gira de amistosos del conjunto culé en los Estados Unidos: dos victorias frente al Real Madrid (2-1) y al Manchester City (2-2, 4-1 en penales); y una sola derrota a manos del AC Milan (2-2, 3-4 en penales).

A pesar de no contar con el 100% de su plantel, debido a los jugadores de la selección española que tienen descanso tras la Eurocopa, el nuevo FC Barcelona manifestó las primeras señales de la revolución futbolística que desea imponer para esta temporada. La prueba de fuego se dará el próximo sábado 17 de agosto cuando se enfrente al Valencia, en Mestalla, por la jornada 1 de LaLiga 2024-25.

Existe una enorme expectativa e ilusión sobre lo que será el nuevo tridente blaugrana que estará conformado por Lamine Yamal, Dani Olmo y Robert Lewandowski. Posiblemente, los jugadores mencionados tengan sus primeros minutos juntos en el duelo contra el AS Mónaco. Todavía no se ha confirmado el fichaje de Niko Williams, Kingsley Coman o Luis Díaz, tres nombres que gustan mucho a Flick.

¿A qué hora juega Fútbol Club Barcelona vs. AS Mónaco por el Trofeo Joan Gamper 2024?

12:00 pm – Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México

01:00 pm – Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

02:00 pm – Bolivia, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

03:00 pm – Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

08:00 pm – España, Alemania, Francia e Italia

En Estados Unidos

02:00 pm – hora del Este (ET)

01:00 pm – hora del Centro (CT)

12:00 pm – hora de Montaña (MT)

11:00 am – hora del Pacífico (PT)

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. AS Mónaco por el Trofeo Joan Gamper 2024?

En España, el partido entre Barcelona vs. AS Mónaco en el Trofeo Joan Gamper 2024 se podrá ver por Movistar VAMOS (8 y 53), Movistar VAMOS Bar (304), Movistar + Lite, M+ Champions Tour (61) y M+ Champions Tour 2 (62), diales que se encuentran disponibles en la plataforma Movistar Plus. Por otro lado, TV3 transmitirá el juego para el público de Catalunya. También Barça One ofrecerá una cobertura exclusiva para sus suscriptores.

En los países de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos todavía no se ha confirmado la televisación del amistoso. No obstante, hay probabilidades de que Disney+ ofrezca las imágenes del juego. Esta nota se actualizará cuando haya una confirmación oficial.

Alineaciones probables del FC Barcelona vs. AS Mónaco

FC Barcelona : Ter Stegen; Gerard Martín, Lenglet, Sergi Domínguez, Álex Valle; Raphinha, Christensen, Gundogan, Marc Casadó, Pau Víctor; Robert Lewandowski.

: Ter Stegen; Gerard Martín, Lenglet, Sergi Domínguez, Álex Valle; Raphinha, Christensen, Gundogan, Marc Casadó, Pau Víctor; Robert Lewandowski. AS Mónaco: Philipp Köhn; Salisu, Kherer, Singo; Ouattara, Camara, Minamino, Zakaria, Vanderson; Balogun y Embolo.