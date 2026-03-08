¡El rugido de los motores ha vuelto y la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con fuego en Albert Park! Si te preguntas dónde ver el GP de Australia EN VIVO, la opción número uno para los fanáticos en Estados Unidos es F1 TV Pro, que ofrece la cobertura más completa en streaming online. Muchos usuarios buscan cómo disfrutar de la señal en directo y gratis aprovechando las pruebas de cortesía que la plataforma suele lanzar al inicio del mundial. ¡No te pierdas ni un segundo de la acción este sábado 7 de marzo por la noche, ya que la nueva era de la velocidad promete emociones fuertes desde el primer semáforo en verde!

La clasificación en Melbourne dejó claro que las “Flechas de Plata” han regresado para reclamar su trono con un dominio aplastante. George Russell se adjudicó la pole position, seguido muy de cerca por el prodigio de 19 años, Kimi Antonelli, asegurando una primera fila exclusiva para Mercedes. La diferencia de casi ocho décimas sobre el resto de la parrilla ha encendido las alarmas en todos los garajes de la competencia. Mercedes parece haber descifrado las nuevas regulaciones mejor que nadie, dejando a sus rivales directos buscando respuestas desesperadas en la pista. Sin duda, ver a este dúo dinámico será el plato fuerte de una carrera que se perfila histórica.

La gran nota discordante de la jornada fue el inesperado choque de Max Verstappen, quien estrelló su Red Bull tras un extraño bloqueo en el eje trasero. El campeón neerlandés mostró su frustración con el nuevo reglamento, lanzando duras críticas y dejando en el aire su futuro en la categoría reina. Por el contrario, el novato Isack Hadjar dio la cara por Red Bull logrando un impresionante tercer lugar, superando apenas por milésimas a la Ferrari de Charles Leclerc. Oscar Piastri, el ídolo local, arrancará quinto y buscará darle una alegría a su gente en un circuito que conoce como la palma de su mano. La parrilla está lista para una batalla estratégica donde la fiabilidad será el factor determinante.

Otros nombres que dieron de qué hablar fueron el debutante Arvid Lindblad, quien se coló en la novena posición, y el equipo Audi, que sorprendió metiendo ambos autos en la pelea por los puntos. Con pilotos de la talla de Lewis Hamilton y Lando Norris admitiendo que cazar a los Mercedes será una misión titánica, la carrera de este domingo es imperdible. Prepara tu suscripción de F1 TV y disfruta de la mejor tecnología de transmisión para seguir a tus pilotos favoritos en alta definición. ¡Es hora de vivir la pasión de la Fórmula 1 en este emocionante Gran Premio de Australia 2026!

¿Quieres ver el GP de Australia 2026 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil?

La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del GP de Australia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de Australia 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Las Vegas 2025. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Australia 2026?

10:00 p.m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

11:00 p.m. horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

0:00 a.m. del 08/03 en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

1:00 a.m. del 08/03 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

5:00 a.m. del 08/03 en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

11:00 p.m. ET (hora del Este)

10:00 p.m. CT (hora del Centro)

9:00 p.m. MT (hora de Montaña)

8:00 p.m. PT (hora del Pacífico)