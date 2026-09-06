La temporada 2026 de la Fórmula 1 llega a una nueva cita este domingo con la disputa del Gran Premio de Italia, la decimotercera fecha del campeonato en el Autodromo Nazionale Monza. Pierre Gasly partirá desde la pole position después de conseguir el mejor tiempo de la clasificación, por delante de George Russell y Oscar Piastri. Sin embargo, una penalización de tres posiciones para el piloto de McLaren modificó la parrilla, dejando a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la segunda fila.

La carrera en Monza tendrá además a Max Verstappen desde el quinto puesto, mientras que Kimi Antonelli, líder del Campeonato Mundial, arrancará vigésimo. El italiano tendrá que afrontar una importante remontada en el circuito conocido por sus largas rectas y altas velocidades.

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Italia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la mejor calidad de imagen, múltiples cámaras y acceso a contenidos exclusivos de la Fórmula 1, F1 TV Pro y F1 TV Premium son las opciones oficiales de streaming de la categoría en los mercados donde están disponibles. F1 confirma que F1 TV Pro permite seguir en directo todas las sesiones del fin de semana, mientras F1 TV Premium incorpora funciones como 4K UHD/HDR y Multiview.

A continuación, te mostramos los precios referenciales de ambos servicios en Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera de Fórmula 1 del GP de Italia 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en países seleccionados. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1 para acceder a las sesiones del fin de semana, incluyendo prácticas libres, clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Italia 2026 desde Monza.

Estos son algunos de los dispositivos compatibles con F1 TV:

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Estos son algunos de los beneficios incluidos en el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de todas las carreras de Fórmula 1

Todas las sesiones sin publicidad, en directo y bajo demanda

Cámaras a bordo en vivo para cada piloto

Radio de equipos en tiempo real

Acceso a Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y Porsche Supercup

Documentales, programas especiales y archivo histórico de carreras

Cronometraje en vivo

Telemetría, mapas de pilotos y datos de neumáticos

Repeticiones completas de las carreras

Resúmenes y mejores momentos de radio de equipos

Programas exclusivos durante los fines de semana de Gran Premio

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

Además de todo el contenido incluido en F1 TV Pro, el plan Premium añade funciones avanzadas para una experiencia más inmersiva:

Visualización multivista para personalizar distintas señales en una misma pantalla

Transmisión en vivo en calidad 4K UHD/HDR

Acceso simultáneo hasta en seis dispositivos compatibles

Mayor personalización de cámaras, telemetrías y seguimiento de pilotos

F1 TV señala que Premium permite utilizar hasta seis dispositivos y ofrece una función Multiview con múltiples señales disponibles para personalizar la experiencia.

Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el GP de Italia 2026

El Gran Premio de Italia 2026 se disputará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza, una de las pistas más tradicionales del calendario de la Fórmula 1. La carrera está programada para las 15:00 horas locales del domingo 6 de septiembre.

Fecha del fin de semana de carrera: del 4 al 6 de septiembre de 2026

Circuito: Autodromo Nazionale Monza, Monza (Italia)

Año del primer Gran Premio: 1950

Longitud del trazado: 5,793 km

Número de vueltas: 53

Distancia total de carrera: 306,72 km

Récord de vuelta: 1:20.901 (Lando Norris, 2025)

Horario de la carrera

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

México (Centro): 7:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Italia 2026

Estados Unidos: Apple TV

Apple TV México: Canal 5, TUDN, Sky Sports e Izzi

Canal 5, TUDN, Sky Sports e Izzi Latinoamérica: ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro

ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro Streaming internacional: F1 TV Pro y F1 TV Premium