La Fórmula 1 se prepara para una nueva carrera de la temporada con el Gran Premio de Italia 2026, donde Pierre Gasly partirá desde la pole position después de imponerse en la clasificación disputada en el Autodromo Nazionale Monza. El piloto francés de Alpine superó por apenas 60 milésimas a George Russell, mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocuparán la segunda fila con Ferrari.

La decimotercera fecha del Campeonato Mundial tendrá además a Max Verstappen desde el quinto lugar, seguido por Oscar Piastri, Franco Colapinto y Lando Norris. Piastri retrocedió tres posiciones después de recibir una penalización por impedir a Liam Lawson durante la clasificación. Kimi Antonelli, líder del campeonato, partirá desde el vigésimo puesto.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, carrera del GP de Italia 2026 por Fórmula Uno?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí podrás disfrutar EN DIRECTO de la carrera del Gran Premio de Italia 2026, correspondiente a la Ronda 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de Italia 2026 por la Fórmula Uno?

ESPN 2 se encuentra disponible en distintos países de Latinoamérica y también forma parte del servicio streaming de Disney Plus. La señal puede variar según el operador y el paquete contratado en cada territorio.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD) y Totalplay (558 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28) y TV Zamora (39) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, carrera del GP de Italia 2026? Precios por país

Estos son los precios referenciales del Plan Premium de Disney+, servicio que incluye la cobertura deportiva de ESPN en gran parte de Latinoamérica.

País Disney+ Premium (Mensual) Disney+ Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+, plataforma que reemplazó a Star+ en Latinoamérica, cuenta con dos modalidades principales para los usuarios interesados en seguir los eventos deportivos de ESPN.

Plan Disney+ Estándar

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Acceso a ESPN y ESPN 3 con anuncios

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Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos

Plan Disney+ Premium

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN

Todos los canales lineales y eventos exclusivos

Video hasta 4K Ultra HD

Compatibilidad con HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced

Audio Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Circuito de Monza: historia y características

El Autodromo Nazionale Monza fue construido en 1922 y forma parte del calendario original de la Fórmula 1 desde 1950. El circuito, ubicado cerca de Milán, es conocido como el “Templo de la Velocidad” por las altas velocidades que alcanzan los monoplazas durante la vuelta.

El trazado combina largas rectas con fuertes zonas de frenada y varias chicanas. La recta principal alcanza 1,1 kilómetros y los pilotos pasan aproximadamente el 80 % de una vuelta con el acelerador a fondo, características que convierten al rebufo y la velocidad punta en elementos importantes durante la carrera.

Ficha del Autodromo Nazionale Monza

Primer Gran Premio : 1950

: 1950 Longitud del circuito : 5.793 km

: 5.793 km Número de vueltas : 53

: 53 Distancia de carrera : 306,72 km

: 306,72 km Récord de vuelta: 1:20.901 (Lando Norris, 2025)

Pierre Gasly parte desde la pole en Monza

Gasly llega al Gran Premio de Italia después de conseguir una histórica primera pole position en la Fórmula 1. El francés marcó 1:21.786 en la Q3 y superó a Russell por 0.060 segundos en una clasificación en la que el rebufo tuvo un papel importante.

Russell partirá desde la segunda posición, mientras los Ferrari de Leclerc y Hamilton ocuparán la segunda fila. Verstappen comenzará quinto y los McLaren de Piastri y Norris estarán sexto y octavo, respectivamente.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026 Carrera: Gran Premio de Italia 2026 — Fecha 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1

Gran Premio de Italia 2026 — Fecha 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 Hora: 7:00 a.m. en México

7:00 a.m. en México Canal en México: SKY Sports, TUDN, Canal 5 e Izzi

SKY Sports, TUDN, Canal 5 e Izzi Streaming: F1 TV

F1 TV Pista: Autodromo Nazionale Monza, Italia

El Gran Premio de Italia 2026 cerrará el fin de semana de competencia en Monza este domingo. La carrera está programada para las 13:00 horas de Italia, equivalente a las 7:00 a. m. en el centro de México.

La parrilla estará encabezada por Pierre Gasly y George Russell, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la segunda fila. Max Verstappen buscará avanzar desde el quinto lugar, mientras Kimi Antonelli tendrá que remontar desde el vigésimo puesto.