Este jueves 20 de marzo, inician las semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League 2024-25, donde Estados Unidos vs. Panamá chocarán para definir al primer finalista del certamen. ¿A qué hora se juega, en qué canal y dónde ver el partido? Aquí te cuento todos los detalles para que puedas seguir esta transmisión, de un duelo donde el Team USA es el amplio favorito, pero los panameños quieren dar la sorpresa desde el SoFi Stadium de la ciudad de Los Angeles, California.

En su primer duelo oficial bajo el mando de Mauricio Pochettino, Estados Unidos enfrenta el jueves a Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que ha dominado desde sus inicios. El ‘Team USA’ tiene en su palmarés los tres trofeos disputados (2021, 2023 y 2024) y quiere extender la racha esta semana en la final a cuatro de Los Ángeles (California), donde México y Canadá chocarán en la otra semifinal.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Panamá por Liga de Naciones Concacaf?

Mira el partido de Estados Unidos vs. Panamá por la semifinal de la Liga de Naciones Concacaf este 20 de marzo desde las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT o desde las 6:00 p.m. hora Panamá. Así, podrás ver el encuentro desde el pitazo inicial y no perderte de ninguna incidencia que nos deje este encuentro, que definirá al primer clasificado a la gran final del torneo.

¿Dónde ver partido Estados Unidos vs. Panamá de Liga de Naciones Concacaf?

La transmisión del partido Estados Unidos vs. Panamá en lo que será la semifinal de la Liga de Naciones Concacaf será a través de Universo, Telemundo, Peacock y Fox Sports 1 desde EE.UU., mientras que en Panamá podrás seguirlo por RPC TV en señal abierta.

Además, recuerda que también cuentas con el streaming de Paramount+ o Univisión para que puedas seguirlo de forma online desde cualquier dispositivo móvil.

Finalmente, si te encuentras en México, podrás seguir el partido de USA vs. Panamá a través de la señal de TUDN en TV o mediante ViX Premium en streaming online.

¿Qué pasa si hay empate en la semifinal Estados Unidos vs. Panamá por Liga de Naciones Concacaf?

Esta es la etapa de semifinales en la Final Four de la Concacaf Liga de Naciones 2025, donde Estados Unidos y Panamá disputarán el primero de los dos encuentros de esta fase. Para la semifinal, si hay empate entre ambos equipos irán a dos tiempos extras de 15 minutos y si la igualdad persiste, disputarán la famosa tanda de penales. Recordemos que Estados Unidos es el vigente campeón del certamen y es la única nación que se ha coronado en el torneo con 3 títulos en su haber desde su creación.

Estados Unidos vs. Panamá: posibles formaciones

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Mark McKenzie, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tanner Tessmann, Christian Pulisic; Yunus Musah, Timothy Weah, Gio Reyna.

Matt Turner; Joe Scally, Mark McKenzie, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tanner Tessmann, Christian Pulisic; Yunus Musah, Timothy Weah, Gio Reyna. Panamá: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, Edgardo Fariña, José Ángel Córdoba, César Blackman; Michael Murillo, Cristian Jesús Martínez, Adalberto Carrasquilla; José Luis Rodríguez Francis, Édgar Bárcenas, José Fajardo.