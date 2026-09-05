Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se perfila como una de las peleas más esperadas de la cartelera de boxeo de este viernes 4 de septiembre. El excampeón mundial de los pesos pesados regresará al ring para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey , en un combate clave para medir sus opciones de volver a la élite de la división reina. La transmisión para América Latina estará disponible por ESPN en TV paga y Disney+ vía streaming, mientras que ESPN Deportes contempla la señal para México y otros mercados de la región, según la programación local.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba por TV y Streaming Online?

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se disputa este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Para la audiencia de América Latina, ESPN figura como señal de TV paga y Disney+ como alternativa de streaming; no obstante, ESPN Deportes indica que también está disponible por Disney+ en México y Latinoamérica.

País o mercado TV de paga Streaming Hora de inicio de la cartelera principal* Alternativa oficial México ESPN Disney+ 6:00 p. m. CDMX DAZN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ESPN, según operador local Disney+ 6:00 p. m. DAZN Panamá ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Colombia ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Ecuador ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Perú ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Venezuela, Bolivia, Paraguay y República Dominicana ESPN, según operador local Disney+ 8:00 p. m. aprox. DAZN Argentina, Chile y Uruguay ESPN, según operador local Disney+ 9:00 p. m. DAZN Brasil Consultar disponibilidad local de ESPN Consultar Disney+ local 9:00 p. m. aprox. DAZN Estados Unidos No por ESPN No por Disney+ 8:00 p. m. ET TNT, truTV y DAZN Resto del mundo No aplica ESPN como señal confirmada No aplica Disney+ como señal confirmada Según huso horario DAZN

Para quienes estén en México y América Latina, la vía más práctica es revisar su paquete de televisión por suscripción para confirmar que incluya ESPN y, si desean verlo online, acceder mediante Disney+ con un plan que contemple los contenidos deportivos de ESPN. En algunos mercados, la disponibilidad concreta de ESPN y de eventos en Disney+ puede variar por el operador, la suscripción y los derechos locales.

Andy Ruiz Jr. regresa al ring este viernes 4 de septiembre para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en su primera pelea después de más de dos años de ausencia. El excampeón mundial unificado de los pesos pesados encabeza una cartelera de cuatro combates, cuya transmisión en vivo online podrá seguirse a través de DAZN, TNT Sports y ESPN. (VIDEO DE X: @DAZNBoxing)