Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se perfila como una de las peleas más esperadas de la cartelera de boxeo de este viernes 4 de septiembre. El excampeón mundial de los pesos pesados regresará al ring para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en un combate clave para medir sus opciones de volver a la élite de la división reina. La transmisión para América Latina estará disponible por ESPN en TV paga y Disney+ vía streaming, mientras que ESPN Deportes contempla la señal para México y otros mercados de la región, según la programación local.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba por TV y Streaming Online?
La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se disputa este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Para la audiencia de América Latina, ESPN figura como señal de TV paga y Disney+ como alternativa de streaming; no obstante, ESPN Deportes indica que también está disponible por Disney+ en México y Latinoamérica.
|País o mercado
|TV de paga
|Streaming
|Hora de inicio de la cartelera principal*
|Alternativa oficial
|México
|ESPN
|Disney+
|6:00 p. m. CDMX
|DAZN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|ESPN, según operador local
|Disney+
|6:00 p. m.
|DAZN
|Panamá
|ESPN, según operador local
|Disney+
|7:00 p. m.
|DAZN
|Colombia
|ESPN, según operador local
|Disney+
|7:00 p. m.
|DAZN
|Ecuador
|ESPN, según operador local
|Disney+
|7:00 p. m.
|DAZN
|Perú
|ESPN, según operador local
|Disney+
|7:00 p. m.
|DAZN
|Venezuela, Bolivia, Paraguay y República Dominicana
|ESPN, según operador local
|Disney+
|8:00 p. m. aprox.
|DAZN
|Argentina, Chile y Uruguay
|ESPN, según operador local
|Disney+
|9:00 p. m.
|DAZN
|Brasil
|Consultar disponibilidad local de ESPN
|Consultar Disney+ local
|9:00 p. m. aprox.
|DAZN
|Estados Unidos
|No por ESPN
|No por Disney+
|8:00 p. m. ET
|TNT, truTV y DAZN
|Resto del mundo
|No aplica ESPN como señal confirmada
|No aplica Disney+ como señal confirmada
|Según huso horario
|DAZN
Para quienes estén en México y América Latina, la vía más práctica es revisar su paquete de televisión por suscripción para confirmar que incluya ESPN y, si desean verlo online, acceder mediante Disney+ con un plan que contemple los contenidos deportivos de ESPN. En algunos mercados, la disponibilidad concreta de ESPN y de eventos en Disney+ puede variar por el operador, la suscripción y los derechos locales.