Jairo Rúa
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se perfila como una de las peleas más esperadas de la cartelera de boxeo de este viernes 4 de septiembre. El excampeón mundial de los pesos pesados regresará al ring para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en un combate clave para medir sus opciones de volver a la élite de la división reina. La transmisión para América Latina estará disponible por ESPN en TV paga y Disney+ vía streaming, mientras que ESPN Deportes contempla la señal para México y otros mercados de la región, según la programación local.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba por TV y Streaming Online?

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se disputa este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Para la audiencia de América Latina, ESPN figura como señal de TV paga y Disney+ como alternativa de streaming; no obstante, ESPN Deportes indica que también está disponible por Disney+ en México y Latinoamérica.

País o mercadoTV de pagaStreamingHora de inicio de la cartelera principal*Alternativa oficial
MéxicoESPNDisney+6:00 p. m. CDMXDAZN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa RicaESPN, según operador localDisney+6:00 p. m.DAZN
PanamáESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
ColombiaESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
EcuadorESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
PerúESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
Venezuela, Bolivia, Paraguay y República DominicanaESPN, según operador localDisney+8:00 p. m. aprox.DAZN
Argentina, Chile y UruguayESPN, según operador localDisney+9:00 p. m.DAZN
BrasilConsultar disponibilidad local de ESPNConsultar Disney+ local9:00 p. m. aprox.DAZN
Estados UnidosNo por ESPNNo por Disney+8:00 p. m. ETTNT, truTV y DAZN
Resto del mundoNo aplica ESPN como señal confirmadaNo aplica Disney+ como señal confirmadaSegún huso horarioDAZN

Para quienes estén en México y América Latina, la vía más práctica es revisar su paquete de televisión por suscripción para confirmar que incluya ESPN y, si desean verlo online, acceder mediante Disney+ con un plan que contemple los contenidos deportivos de ESPN. En algunos mercados, la disponibilidad concreta de ESPN y de eventos en Disney+ puede variar por el operador, la suscripción y los derechos locales.

DAZN Y ESPN EN VIVO — ver pelea Andry Ruiz vs. Damian Knyba por Box TV y Online | VIDEO
Andy Ruiz Jr. regresa al ring este viernes 4 de septiembre para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en su primera pelea después de más de dos años de ausencia. El excampeón mundial unificado de los pesos pesados encabeza una cartelera de cuatro combates, cuya transmisión en vivo online podrá seguirse a través de DAZN, TNT Sports y ESPN. (VIDEO DE X: @DAZNBoxing)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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