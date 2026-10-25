Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Clásico de España se juega por la jornada 10 de en el Spotify Camp Nou. Si sigues el partido desde Estados Unidos, podrás verlo en español por ESPN Deportes a partir de las 4:00 p. m., hora del Este, y la 1:00 p. m., hora del Pacífico. La cobertura arrancará media hora antes, a las 3:30 p. m. del Este, con la previa del encuentro. También tendrás la opción de ESPN+ con narración en español y de la aplicación de ESPN para suscriptores de ESPN Unlimited.

¿Cómo ver ESPN Select One FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO en Estados Unidos?

La señal del partido es la misma en todo el país; lo que cambia es el horario local y la disponibilidad de ESPN Deportes dentro del paquete contratado. Para ver específicamente el canal por internet, ESPN Unlimited incluye ESPN Deportes. Como alternativa, ESPN+ ofrecerá el encuentro en español, sin que esto deba confundirse con el acceso permanente a la señal lineal del canal.

EstadoHora local del partidoDónde verlo en español
Alabama3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Alaska12:00 p. m. en Anchorage, Juneau y la mayor parte del estado; 11:00 a. m. en Adak y las Aleutianas occidentalesESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Arizona1:00 p. m. en Phoenix, Tucson y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en la Nación NavajoESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Arkansas3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
California1:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Carolina del Norte4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Carolina del Sur4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Colorado2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Connecticut4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Dakota del Norte3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en las zonas con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Dakota del Sur3:00 p. m. en el este; 2:00 p. m. en el oesteESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Delaware4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Florida4:00 p. m. en Miami, Orlando y Tampa; 3:00 p. m. en Pensacola y el sector del Panhandle con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Georgia4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Hawái10:00 a. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Idaho2:00 p. m. en Boise y el sur; 1:00 p. m. en Coeur d’Alene y el norteESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Illinois3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Indiana4:00 p. m. en Indianápolis y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Iowa3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Kansas3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en los condados occidentales con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Kentucky4:00 p. m. en Louisville y Lexington; 3:00 p. m. en Bowling Green y las zonas con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Luisiana3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Maine4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Maryland4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Massachusetts4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Michigan4:00 p. m. en Detroit y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados de la península superior con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Minnesota3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Misisipi3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Misuri3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Montana2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nebraska3:00 p. m. en Omaha y Lincoln; 2:00 p. m. en las zonas del oeste con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nevada1:00 p. m. en Las Vegas y Reno; 2:00 p. m. en West WendoverESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva Hampshire4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva Jersey4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva York4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nuevo México2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Ohio4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Oklahoma3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Oregón1:00 p. m. en Portland y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en el sector de Malheur con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Pensilvania4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Rhode Island4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Tennessee3:00 p. m. en Nashville y Memphis; 4:00 p. m. en Knoxville y ChattanoogaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Texas3:00 p. m. en Houston, Dallas, Austin y San Antonio; 2:00 p. m. en El Paso y las zonas con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Utah2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Vermont4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Virginia4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Virginia Occidental4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Washington1:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Wisconsin3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Wyoming2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+

Cómo sintonizar ESPN Deportes por televisión

Para ver Barcelona vs. Real Madrid por televisión, el paquete contratado debe incluir ESPN Deportes; tener únicamente ESPN no garantiza acceso al canal en español. En DIRECTV, ESPN Deportes se encuentra en el canal 466 HD y está incluido en determinados paquetes, como MiEspañol, ÓPTIMO MÁS, MÁS ULTRA, PREMIER y el complemento DEPORTES. Para otros operadores, conviene consultar la guía asociada al domicilio y al plan, en lugar de utilizar un número de canal único para todo Estados Unidos.

Cómo ver el clásico Barcelona-Real Madrid en español sin cable

La aplicación de ESPN permite seguir el encuentro con una suscripción a ESPN Unlimited, que incluye la señal de ESPN Deportes. Otra opción es acceder a la transmisión del partido en español mediante ESPN+. La diferencia es importante: ver el clásico como contenido de ESPN+ no equivale necesariamente a tener disponible toda la programación en vivo de ESPN Deportes. ESPN confirmó ambas alternativas para este encuentro.

Alineaciones posibles del FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham; Diomande y Mbappé.

SKY Sports, DAZN, Movistar Plus, DIRECTV, ESPN EN VIVO — ver partido Real Madrid vs. FC Barcelona EN DIRECTO por Fútbol TV y Online | VIDEO
El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan hoy, domingo 25 de octubre, en una nueva edición de El Clásico por LaLiga, con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones en el campeonato. Kylian Mbappé lidera las expectativas ofensivas del conjunto madridista, mientras que Lamine Yamal buscará marcar diferencias por el equipo azulgrana. Los aficionados podrán consultar cómo ver el partido EN VIVO por televisión y streaming, con señales como ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV, DGO, SKY Sports HD, DAZN y Movistar Plus, según la disponibilidad y los derechos de transmisión en cada país. (VIDEO DE X: @RealMadrid)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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