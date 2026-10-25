El Clásico de España FC Barcelona vs. Real Madrid se juega por la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS 2025/26 en el Spotify Camp Nou. Si sigues el partido desde Estados Unidos, podrás verlo en español por ESPN Deportes a partir de las 4:00 p. m., hora del Este, y la 1:00 p. m., hora del Pacífico. La cobertura arrancará media hora antes, a las 3:30 p. m. del Este, con la previa del encuentro. También tendrás la opción de ESPN+ con narración en español y de la aplicación de ESPN para suscriptores de ESPN Unlimited.
¿Cómo ver ESPN Select One FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO en Estados Unidos?
La señal del partido es la misma en todo el país; lo que cambia es el horario local y la disponibilidad de ESPN Deportes dentro del paquete contratado. Para ver específicamente el canal por internet, ESPN Unlimited incluye ESPN Deportes. Como alternativa, ESPN+ ofrecerá el encuentro en español, sin que esto deba confundirse con el acceso permanente a la señal lineal del canal.
|Estado
|Hora local del partido
|Dónde verlo en español
|Alabama
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Alaska
|12:00 p. m. en Anchorage, Juneau y la mayor parte del estado; 11:00 a. m. en Adak y las Aleutianas occidentales
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Arizona
|1:00 p. m. en Phoenix, Tucson y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en la Nación Navajo
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Arkansas
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|California
|1:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Carolina del Norte
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Carolina del Sur
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Colorado
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Connecticut
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Dakota del Norte
|3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en las zonas con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Dakota del Sur
|3:00 p. m. en el este; 2:00 p. m. en el oeste
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Delaware
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Florida
|4:00 p. m. en Miami, Orlando y Tampa; 3:00 p. m. en Pensacola y el sector del Panhandle con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Georgia
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Hawái
|10:00 a. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Idaho
|2:00 p. m. en Boise y el sur; 1:00 p. m. en Coeur d’Alene y el norte
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Illinois
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Indiana
|4:00 p. m. en Indianápolis y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Iowa
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Kansas
|3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en los condados occidentales con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Kentucky
|4:00 p. m. en Louisville y Lexington; 3:00 p. m. en Bowling Green y las zonas con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Luisiana
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Maine
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Maryland
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Massachusetts
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Michigan
|4:00 p. m. en Detroit y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados de la península superior con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Minnesota
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Misisipi
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Misuri
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Montana
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nebraska
|3:00 p. m. en Omaha y Lincoln; 2:00 p. m. en las zonas del oeste con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nevada
|1:00 p. m. en Las Vegas y Reno; 2:00 p. m. en West Wendover
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nueva Hampshire
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nueva Jersey
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nueva York
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nuevo México
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Ohio
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Oklahoma
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Oregón
|1:00 p. m. en Portland y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en el sector de Malheur con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Pensilvania
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Rhode Island
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Tennessee
|3:00 p. m. en Nashville y Memphis; 4:00 p. m. en Knoxville y Chattanooga
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Texas
|3:00 p. m. en Houston, Dallas, Austin y San Antonio; 2:00 p. m. en El Paso y las zonas con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Utah
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Vermont
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Virginia
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Virginia Occidental
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Washington
|1:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Wisconsin
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Wyoming
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Cómo sintonizar ESPN Deportes por televisión
Para ver Barcelona vs. Real Madrid por televisión, el paquete contratado debe incluir ESPN Deportes; tener únicamente ESPN no garantiza acceso al canal en español. En DIRECTV, ESPN Deportes se encuentra en el canal 466 HD y está incluido en determinados paquetes, como MiEspañol, ÓPTIMO MÁS, MÁS ULTRA, PREMIER y el complemento DEPORTES. Para otros operadores, conviene consultar la guía asociada al domicilio y al plan, en lugar de utilizar un número de canal único para todo Estados Unidos.
Cómo ver el clásico Barcelona-Real Madrid en español sin cable
La aplicación de ESPN permite seguir el encuentro con una suscripción a ESPN Unlimited, que incluye la señal de ESPN Deportes. Otra opción es acceder a la transmisión del partido en español mediante ESPN+. La diferencia es importante: ver el clásico como contenido de ESPN+ no equivale necesariamente a tener disponible toda la programación en vivo de ESPN Deportes. ESPN confirmó ambas alternativas para este encuentro.
Alineaciones posibles del FC Barcelona - Real Madrid
FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham; Diomande y Mbappé.