Por la última fecha del grupo C de la Copa Centroamericana 2026, Olimpia se medirá contra Saprissa en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 8:30 p.m. de Honduras y Costa Rica, y en Estados Unidos a las 9:30 p.m. (CT), 10:30 p.m. (ET), 8:30 (MT) y 7:30 p.m. (PT). Ambos equipos ya clasificaron a la siguiente fase del campeonato, pero tienen que definir el primer puesto del grupo.
Saprissa llega a este compromiso con la confianza en alto luego de encadenar tres triunfos en la Copa Centroamericana. El conjunto costarricense ha mostrado contundencia frente al arco rival, con siete goles convertidos, y buscará cerrar esta fase en lo más alto del Grupo C.
Por el otro lado estará Olimpia, que contará con el respaldo de su afición para intentar quedarse con la victoria. El equipo hondureño atraviesa una racha idéntica, pues también acumula tres victorias consecutivas y parte con ventaja en la clasificación gracias a una mejor diferencia de goles.
¿Cómo ver ESPN el partido Saprissa vs. Olimpia?
En Honduras, Costa Rica y algunos países de Centroamérica, el partido entre Saprissa vs. Olimpia será transmitido EN VIVO por ESPN.
Si estás en Honduras, sintoniza estos canales para que puedas disfrutar la programación de ESPN y el partido.
- Tigo Honduras: 302 HD
- Claro TV Honduras: 1200 HD / 203 SD
- Sky: 551
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Saprissa vs. Olimpia?
En América Latina (Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Brasil) y Centroamérica (Honduras, Nicaragua, Jamaica y entre otros países), el partido entre Saprissa vs. Olimpia estará disponible por Disney Plus.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
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Horario, TV y dónde ver Saprissa vs. Olimpia
- Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026
- Horario: 8:30 p.m. (Honduras)
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa
- Ciudad: Departamento de Francisco Morazán