Un partidazo entre dos clubes históricos. Olimpia y Saprissa se enfrentan hoy jueves 27 de agosto en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa por la última jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana 2026. Este partido definirá al líder del grupo, porque ambos equipos ya aseguraron su pase a los cuartos de final del campeonato continental.

Saprissa está atravesando un gran momento deportivo. Suma tres victorias consecutivas en la Copa Centroamericana y anotó siete goles, una muestra de su eficacia en la ofensiva. Ahora, su objetivo es asegurar el primer puesto del Grupo C.

Por su parte, Olimpia, impulsado por el aliento de su gente, intentará llevarse el triunfo. Al igual que Saprissa, el cuadro hondureño registra tres victorias consecutivas y, por diferencia de goles, se ubica en el primer puesto.

Conoce los canales de transmisión para ver CD Olimpia vs. Saprissa EN VIVO, este miércoles 26 de agosto, por la Copa Centroamericana 2026. (Foto: @cdolimpia / @deportivosaprissa / Composición Depor)

¿A qué hora juega Saprissa vs. Olimpia por la Copa Centroamericana 2026?

Los horarios del emocionante partido entre Saprissa contra Olimpia que se realizará hoy jueves 27 de agosto en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa por la última fecha del Grupo C de la Copa Centroamericana 2926.

País Hora del partido Honduras 8:30 p. m. México 8:30 p.m. Guatemala 8:30 p. m. El Salvador 8:30 p. m. Nicaragua 8:30 p. m. Costa Rica 8:30 p. m. Belice 8:30 p. m. Panamá 9:30 p. m.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Olimpia en Estados Unidos?

Los horarios en Estados Unidos para que puedas disfrutar del emocionante partido entre Saprissa contra Olimpia, un partido clave por el Grupo C de la Copa Centroamericana.

Pacífico (PDT): 7:30 PM

Montaña (MDT): 8:30 PM

Centro (CDT): 9:30 PM

Este (EDT): 10:30 PM

¿En qué canal transmiten CD Olimpia vs. Saprissa EN VIVO?

La señal de transmisión del partido CD Olimpia vs. Saprissa EN VIVO será a través ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en Estados Unidos será únicamente por el canal oficial de Concacaf YouTube .

Esta es la guía completa para que puedas mirar el minuto a minuto de este juego por la Copa Centroamericana 2026.