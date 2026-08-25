FC Motagua y CSD Municipal sostendrán un vibrante clásico este martes 25 de agosto por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 desde el Estadio Manuel Felipe Carrera, recinto ubicado en Ciudad de Guatemala, Guatemala. ¿Quieres mirar el partido Motagua vs. Municipal en vivo por Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de ESPN , disponible en distintos cableoperadores.

El Ciclón Azul necesita un triunfo o un empate no solo para ampliar su racha de victorias como visitante por primera vez en su historia sino asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo por cuarto año consecutivo. Por su parte, los Rojos buscarán superar la fase de grupos del certamen por primera vez. El club guatemalteco permanece invicto en sus tres partidos como local en la competición.

TEGUCIGALPA (HONDURAS), 06/08/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido Motagua vs. FAS EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la segunda jornada del grupo D de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver ESPN Deportes EN VIVO, Motagua vs. Municipal por la Copa Centroamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en distintos cableoperadores y servicios de televisión. Entre las principales opciones se encuentran DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast.

Estos son algunos de los números de canal para encontrar ESPN Deportes:

Canal 466 de DIRECTV.

Canal 854 de Dish Network.

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T.

ESPN Deportes también puede estar disponible en servicios de streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan contratado.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Motagua vs. Municipal por la Copa Centroamericana 2026 en Estados Unidos?

Si prefieres seguir el partido entre Motagua y Municipal por el pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concaf 2026 en inglés, el encuentro estará disponible por ABC en televisión abierta y también mediante la plataforma digital de ESPN.

Para este partido, la transmisión por streaming corresponde a ESPN+, plataforma que ofrece eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda. El servicio permite acceder a diferentes competencias, dependiendo de los derechos de transmisión disponibles en Estados Unidos.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select Precio ESPN Select mensual $12.99 ESPN Select anual $129.99

También existen paquetes que combinan el servicio deportivo con Disney Plus y Hulu, una alternativa para los usuarios que buscan reunir entretenimiento y transmisiones deportivas dentro de una misma suscripción.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Motagua vs. Municipal por Disney Plus Online en Latinoamérica?

ESPN Latinoamérica cuenta con presencia en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La señal puede variar según el operador de televisión y la programación asignada para cada territorio.

Si tu opción es seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder a la cobertura deportiva mediante Disney Plus, siempre de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad de derechos en tu país.

El partido tendrá un interés especial por tratarse del pase a cuartos de final de dos importantes equipos de la Concacaf en la Copa Centroamericana 2026. Tanto el Ciclón Azul y los Rojos intentarán sellar su clasificación a la siguiente ronda del certamen futbolístico.

País ESPN Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Totalplay, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO, Motagua vs. Municipal por la Copa Centroamericana 2026?

ESPN 2 está disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia y varios países de Centroamérica y el Caribe. Además, su programación forma parte del servicio de streaming de Disney Plus en los mercados donde está habilitada la señal.

País ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

Conoce los horarios por país para ver el partido CSD Municipal vs. Motagua EN VIVO por Copa Centroamericana 2026 este martes 25 de agosto. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Disney Plus EN VIVO, Motagua vs. Municipal por LaLiga 2026? Precios por país

Para seguir la cobertura deportiva de ESPN mediante streaming en Latinoamérica, una de las principales opciones es Disney Plus Premium, cuyo catálogo incluye canales deportivos y eventos exclusivos disponibles según el mercado.

País Disney Plus Premium mensual Disney Plus Premium anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney Plus en Estándar y Premium?

Disney Plus ofrece diferentes alternativas de suscripción en Latinoamérica. El acceso al contenido deportivo de ESPN puede depender del plan contratado y de las condiciones disponibles en cada país.

Plan Disney Plus Estándar

Catálogo de películas y series de Disney Plus.

Películas y series de Star.

Acceso a contenido deportivo seleccionado de ESPN, según el mercado.

Calidad de video de hasta Full HD.

Reproducción simultánea en hasta dos dispositivos.

Opciones de descarga en dispositivos compatibles.

Plan Disney Plus Premium

Catálogo completo de películas y series de Disney Plus.

Contenido de Star.

Acceso al catálogo deportivo más amplio de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos disponibles.

Calidad de video de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en hasta cuatro dispositivos.

Descargas para ver contenidos sin conexión.

Horario, TV y dónde ver en vivo Motagua vs. Municipal por Copa Centroamericana 2026

PARTIDO MOTAGUA VS. MUNICIPAL Día Martes, 25 de agosto de 2026 Horario 20:30 horas de Guatemala / Honduras TV ESPN Premium Streaming Disney Plus, Concacaf GO y Concacaf en YouTube Torneo Fecha 5 del Grupo D por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 Lugar Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala, Guatemala

Motagua visitará a Municipal este martes 25 de agosto desde las 20:30 horas de Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, en uno de los encuentros más atractivos de la última jornada de la primera fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN.