Con la clasificación pendiendo de un hilo, Ecuador afrontará este jueves su mayor desafío en la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a Alemania por la tercera jornada del Grupo E. El compromiso se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 4:00 p.m. ET (3:00 p.m. de Ecuador y Colombia / 1:00 p.m. PT). Para millones de aficionados en Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial EN VIVO por televisión y streaming.

La Tri llega obligada a conseguir una victoria tras sumar apenas un punto en sus dos primeros compromisos frente a Costa de Marfil y Curazao. Del otro lado estará una selección alemana que ya aseguró el liderato del Grupo E con dos triunfos consecutivos, aunque intentará mantener el invicto y llegar con confianza a la ronda eliminatoria.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Ecuador y Alemania para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más importantes de la última jornada del Grupo E.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo junto con una programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

País ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026?

En algunos mercados, ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 con transmisiones alternativas, según la programación y el operador de televisión contratado.

País ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los suscriptores de Disney+ Premium podrán seguir el encuentro desde Smart TV, teléfonos móviles, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en directo, la plataforma ofrecerá repeticiones, entrevistas, programas especiales, análisis tácticos y una cobertura integral del Mundial FIFA 2026.

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Ecuador se juega la clasificación frente a Alemania

La selección dirigida por Sebastián Beccacece afrontará una auténtica final en Nueva Jersey. Después de la derrota frente a Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao, únicamente una victoria mantendrá con vida a la Tri en la Copa Mundial FIFA 2026.

El peso ofensivo volverá a recaer sobre Enner Valencia y Gonzalo Plata, mientras que Moisés Caicedo será el encargado de liderar el mediocampo frente a una Alemania que cuenta con figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané y Antonio Rüdiger.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Partido: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Hora ET: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora PT: 1:00 p.m.

1:00 p.m. México (CT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile, Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. TV Latinoamérica: ESPN y ESPN 2

ESPN y ESPN 2 Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)