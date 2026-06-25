Con la clasificación pendiendo de un hilo, Ecuador afrontará este jueves su mayor desafío en la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a Alemania por la tercera jornada del Grupo E. El compromiso se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 4:00 p.m. ET (3:00 p.m. de Ecuador y Colombia / 1:00 p.m. PT). Para millones de aficionados en Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial EN VIVO por televisión y streaming.
La Tri llega obligada a conseguir una victoria tras sumar apenas un punto en sus dos primeros compromisos frente a Costa de Marfil y Curazao. Del otro lado estará una selección alemana que ya aseguró el liderato del Grupo E con dos triunfos consecutivos, aunque intentará mantener el invicto y llegar con confianza a la ronda eliminatoria.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Ecuador y Alemania para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más importantes de la última jornada del Grupo E.
Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo junto con una programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.
|País
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026?
En algunos mercados, ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 con transmisiones alternativas, según la programación y el operador de televisión contratado.
|País
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?
Los suscriptores de Disney+ Premium podrán seguir el encuentro desde Smart TV, teléfonos móviles, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en directo, la plataforma ofrecerá repeticiones, entrevistas, programas especiales, análisis tácticos y una cobertura integral del Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
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|S/ 34.90
|México
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|Uruguay
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Ecuador se juega la clasificación frente a Alemania
La selección dirigida por Sebastián Beccacece afrontará una auténtica final en Nueva Jersey. Después de la derrota frente a Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao, únicamente una victoria mantendrá con vida a la Tri en la Copa Mundial FIFA 2026.
El peso ofensivo volverá a recaer sobre Enner Valencia y Gonzalo Plata, mientras que Moisés Caicedo será el encargado de liderar el mediocampo frente a una Alemania que cuenta con figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané y Antonio Rüdiger.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
- Partido: Ecuador vs. Alemania
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
- Hora ET: 4:00 p.m.
- Hora PT: 1:00 p.m.
- México (CT): 2:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.
- TV Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: MetLife Stadium
- Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.