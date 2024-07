El Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, será escenario de un gran partido. Y es que este miércoles 31 de julio jugarán ahí Real Madrid y Milan por la Soccer Champions Tour. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 20:30 en Washington D.C, 18:30 en Ciudad de México, 2:30 (del 1 de agosto) en España y 19:30 en Perú. Si quieres ver el partido, te informo que podrás mirarlo EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN. A continuación te explicaré cómo hacerlo.

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Milan vía ESPN?

En Estados Unidos, se podrá ver el Real Madrid vs. Milan vía ESPN+, que es un servicio de transmisión por suscripción que se enfoca primordialmente en deportes. Puedes acceder al mismo a través de la aplicación normal de ESPN. Claro está, deberás suscribirte.

Links para ver el Real Madrid vs. Milan en vivo online vía ESPN

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de ESPN y puedas ver el Real Madrid vs. Milan en vivo online desde tu teléfono celular y tablet.

Si en caso quieres ver Real Madrid vs. Milan en vivo desde un ordenador, te cuento que podrás hacerlo siempre y cuando ingreses a la página web oficial de Disney Plus e inicies sesión ahí tras haber elegido un plan que te permita disfrutar el partido en vivo y en directo. También ten en cuenta que puedes mirar el partido a través de la aplicación de Disney Plus que aparece en tu Smart TV y la que está disponible tanto para Android como para IOS.