El evento UFC 320 presentará una estelar revancha por el Campeonato de Peso Semipesado entre el actual campeón, Magomed Ankalaev y el retador Alex Pereira. El combate se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, sede de su primer encuentro. Si estás en Sudamérica y quieres ver todas las peleas en vivo online, podrás hacerlo por la señal de ESPN KnockOut TV y Disney Plus desde cualquier dispositivo móvil.

Ankalaev vs. Pereira 2 por UFC 320

¿Dónde ver UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO por ESPN KnockOut y Disney Plus?

La pelea Ankalaev vs Pereira 2 será transmitida en vivo por ESPN KnockOut TV, disponible dentro del Plan Premium de Disney+ en varios países de Latinoamérica. Así, los suscriptores podrán acceder a toda la cartelera estelar y preliminares sin interrupciones.

En Estados Unidos, el evento estará disponible como PPV exclusivo de ESPN, mientras que en Sudamérica la señal de ESPN ofrecerá las preliminares por TV y la cartelera completa por Disney+.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 en Sudamérica y Estados Unidos?

Sudamérica: ESPN transmitirá las peleas preliminares en TV , mientras que la cartelera principal estará disponible en streaming por Disney+ (Plan Premium) con la integración de ESPN KnockOut.

ESPN transmitirá las , mientras que la cartelera principal estará disponible en streaming por con la integración de ESPN KnockOut. Estados Unidos: ESPN tiene los derechos completos del evento. Los fans podrán ver preliminares por FX, ESPNEWS y ESPN+, mientras que la pelea principal será vía ESPN PPV.

Región Cobertura ESPN Sudamérica Preliminares por TV; cartelera completa en Disney+ Estados Unidos Preliminares por FX/ESPNEWS/ESPN+; evento principal en ESPN PPV

¿Dónde ver UFC 320 en Disney Plus online?

El UFC 320 también estará disponible en el streaming de Disney+ mediante el Plan Premium, que incluye ESPN KnockOut en su oferta de deportes en Latinoamérica. Esto permitirá ver toda la cartelera completa online, incluyendo la pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2.

En Estados Unidos, Disney+ no incluye la transmisión de UFC, ya que el acceso es únicamente mediante ESPN PPV.

Región Acceso por Disney+ Latinoamérica Evento completo por Disney+ (Plan Premium con ESPN KnockOut) Estados Unidos No disponible; transmisión exclusiva por ESPN PPV

Ankalaev vs. Pereira 2 por UFC 320

Cartelera de UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2

Conoce los horarios y la cartelera de todas las peleas de UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 para este sábado 4 de octubre de 2025.

Tarjeta principal (10 p.m. ET)

Magomed Ankalaev (-285) contra Alex Pereira (+230)

Merab Dvalishvili (-410) contra Cory Sandhagen (+320)

Jiří Procházka (-198) contra Khalil Rountree Jr. (+164)

Josh Emmett (+360) contra Youssef Zalal (-470)

Joe Pyfer (-265) contra Abus Magomedov (+215)

Tarjeta preliminar (6 p. m., hora del este)

Ateba Gautier contra Tre’ston Vines

Edmen Shahbazyan (-325) contra André Muniz (+260)

Farid Basharat (-485) vs.Chris Gutiérrez (+370)

Daniel Santos (-148) contra Joo Sang Yoo (+124)

Macy Chiasson (-192) vs.Yana Santos (+160)

Combinación irregular (-310) vs. Jakub Wikłacz (+250)

Punahele Soriano (-340) vs. Nikolay Veretennikov (+270)

Ramiz Brahimaj (+240) vs.Austin Vanderford (-298)

Verónica Hardy (-700) contra Brogan Walker (+500)