Terence Crawford buscará ganar otro título mundial cuando se enfrente al campeón de peso súper welter Israil Madrimov este sábado 3 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, a partir de las 11:00 horas ET. Si estás en Estados Unidos , podrás ver la cobertura completa y en exclusiva por la señal oficial de ESPN+, ya sea por televisión o streaming online. Aquí te explico cómo y dónde verlo desde cualquier plataforma digital.

¿Cómo ver la pelea entre Crawford vs. Madrimov EN VIVO vía ESPN+ vía TV y Streaming Online?

La pelea entre Crawford vs. Madrimov se transmitirá en exclusiva por el canal oficial de ESPN Plus . Recordar que esta plataforma no está disponible fuera de EE. UU. Si quieres verlo fuera de EE. UU., necesitarás usar una VPN.

Debido a los acuerdos de licencia, ESPN Plus no puede transmitir ninguno de sus contenidos fuera de los EE. UU., por lo que es casi imposible verlo en otros países a menos que tengas una VPN. El uso de una VPN ocultará tu dirección IP y dará la impresión de que estás en otro país. En este caso, al conectarse a un servidor de EE. UU., ESPN+ creerá que estás en los Estados Unidos.

Aunque puedes suscribirte a ESPN+ por separado, también existe una opción de paquete Disney que incluye ESPN+, Disney+ y Hulu por el precio combinado de $13,99 al mes. Eso proporciona un paquete completo en sí mismo, que incluye toneladas de deportes para ver en ESPN Plus, y te permite ahorrar hasta $7,98 al mes en comparación con pagar por cada servicio por separado. Además, si optas por el paquete Hulu + Live TV, también tendrás acceso a los canales habituales de ESPN.

Cómo ver ESPN en vivo sin cable, la pelea Crawford vs. Madrimov

Los principales canales de ESPN también se pueden encontrar en varios servicios de streaming. Sin embargo, ten en cuenta que algunos de los servicios solo están disponibles en países específicos, como EE. UU. Además, lo que está disponible en los canales de ESPN puede depender de dónde te encuentres debido a las reglas de bloqueo.

Por ejemplo, si eres fanático de los Tampa Bay Rays y vives en Tampa, probablemente no podrás verlos cuando jueguen en su estadio local. Dicho esto, puedes usar una VPN para conectarte a un servidor en otro estado y ver el juego de esa manera.

A continuación, enumeramos los servicios de transmisión que incluyen canales de ESPN, así como un poco de información sobre precios y pruebas gratuitas.

PLATAFORMA STREAMING PELEA CRAWFORD VS. MADRIMOV YouTube TV Incluye ESPN, ESPN 2 y ESPNews por $64,99 al mes, además tiene una prueba de siete días. fuboTV Incluye ESPN, ESPN HD Deportes, ESPNews, ESPNU, ESPN 2. Las suscripciones comienzan en $69,99 por mes y hay una prueba gratuita de siete días Sling TV ESPN, ESPN 2 y ESPN 3 están incluidos en el paquete Orange, que cuesta $35 por mes. El complemento Sports Extra, por $11 por mes, incluye ESPNU y ESPNews Hulu + Live TV Obtienes ESPN 1 y 2, ESPNU y ESPN College. Cuesta $69,99 por mes e incluye Disney Plus y ESPN+ Vidgo Su paquete Plus incluye ESPN, ESPN 2, ESPNU, ESPN Deportes y ESPNews y cuesta $53 por mes DIRECTV STREAM El paquete Entertainment incluye ESPN y ESPN 2 por $59,99 al mes. El paquete Choice incluye ESPN, ESPN 2, ESPNU y ESPNews por $79,99 al mes. ESPN Deportes está incluido en el complemento Deportes, que cuesta $5 al mes. Hay una prueba gratuita de cinco días

Cómo ver la pelea Crawford vs. Madrimov vía ESPN+ con una VPN

Si quieres registrarte o iniciar sesión y ver la pelea entre Terence Crawford vs. Israil Madrimov vía ESPN Plus desde fuera de los EE. UU. , necesitarás una VPN para acceder. Sigue los pasos a continuación para ver ESPN Plus con una VPN.

Regístrese en una VPN (recomendamos ExpressVPN) e instálela en su dispositivo.

(recomendamos ExpressVPN) e instálela en su dispositivo. Conectarse a un servidor : Explore la lista de servidores y conéctese a un servidor de EE. UU.

: Explore la lista de servidores y conéctese a un servidor de EE. UU. Visita ESPN.com : Vaya a ESPN.com y haga clic en “suscribirse ahora”.

: Vaya a ESPN.com y haga clic en “suscribirse ahora”. Haga clic en “Registrarse” en la página de inicio de sesión.

en la página de inicio de sesión. Crear una cuenta de ESPN : Ingrese sus datos y haga clic en “Registrarse” para crear una cuenta de ESPN.

: Ingrese sus datos y haga clic en “Registrarse” para crear una cuenta de ESPN. Elige un plan, mensual o anual e ingresa los detalles de tus pagos . Marca la casilla para confirmar que has leído los términos y luego haz clic en “comprar ESPN+”.

e ingresa los detalles de tus pagos . Marca la casilla para confirmar que has leído los términos y luego haz clic en “comprar ESPN+”. Haga clic en “Comenzar” y regresará a la pantalla de inicio.

y regresará a la pantalla de inicio. Haga clic en el logotipo de ESPN+ en la barra de navegación.

en la barra de navegación. Encuentra lo que quieres ver: Ahora explora la biblioteca de ESPN+ y elige el programa de tu preferencia.