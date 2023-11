España vs Canadá EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán por el Mundial Sub-17 de Indonesia. La cita es este viernes 10 de noviembre en el estadio Manahan de Surakarta a las 19:00 hora local (8:00 a.m. ET / 5:00 a.m. PT / 7:00 a.m. CT / 6:00 a.m. MT). Conoce cómo ver en vivo el debut del Grupo B, que lo conforman también Uzbekistán y Mali.

“La Rojita” espera tener éxito en el torneo intercontinental. Asimismo, este será el primer desafío el seleccionador asturiano Hernán Pérez, tras sustituir en el cargo a Julen Guerrero. Por parte de Canadá, los norteamericanos sueñan con llegar a la fase eliminatoria por primera vez en una Copa Mundial Sub-17. Los dirigidos por Andrew Olivieri llegó a las cuatro naciones de Concacaf que se clasificaron para el torneo, logrando por primera vez en una década llegar al Mundial de la categoría de manera consecutiva.

Datos del partido: España vs Canadá Sub-17

Torneo: Copa del Mundo Sub-17, fase de grupos

Día: 10 de noviembre

Hora: 8:00 a.m. ET

Lugar: Estadio Manahan, Indonesia

¿Cómo ver España vs Canadá por TV por el Mundial Sub-17?

El España vs Canadá, y toda la competencia de su selección juvenil, se transmitirán a través de RDS si te encuentras en Canadá. En tanto, el público español podrá seguir a “La Rojita” por FIFA+ y GOL PLAY.

Si eres de otra parte del mundo, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 en Indonesia se transmitirá a través de la aplicación y el sitio web de FIFA+. Para acceder a todos los juegos de forma gratuita, simplemente inicia sesión en FIFA+.

¿A qué hora juegan España vs Canadá en el Mundial Sub-17 desde USA?

Horario Estados de los Estados Unidos 8:00 a.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 a.m. MT (UTC-7) - Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Cómo ver España vs Canadá en vivo por Mundial Sub-17 vía FIFA+?

Todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 estarán disponibles en FIFA+, tanto en su página web oficial como en la aplicación y en los dispositivos de televisión conectados a este servicio. Algunos encuentros se retransmitirán en los canales FAST de FIFA+ en portugués, italiano, alemán y francés. Estos son los territorios en los que se podrá acceder a las retransmisiones en directo de FIFA+ y a las repeticiones completas de los enfrentamientos, así como resúmenes de dos minutos de duración:

TERRITORIO PAÍSES África Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Esuatini. Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue. América y Caribe Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire + San Eustaquio + Saba, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Asia Afganistán, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, China, Hong Kong, India, Kazajstán, Corea del Norte, Corea del Sur, Kirguistán, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam. Europa Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. Oceanía Samoa Americana, Australia, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Polinesia Francesa, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futuna.

Fixture de partidos de España

España vs Canadá: Viernes, 10 de noviembre

España vs Mali: Lunes, 13 de noviembre

Uzbekistán vs España: Jueves, 16 de noviembre

Fixture de partidos de Canadá