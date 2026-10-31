El ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, será el escenario de una auténtica guerra sobre el ring este sábado 31 de octubre, cuando Christian M’billi exponga su cinturón supermediano del CMB frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El choque promete máxima adrenalina; la estrella mexicana subirá al cuadrilátero con la firme misión de recuperar la hegemonía total de la categoría y sumar otra página dorada a la historia del boxeo azteca.

El desafío, no obstante, asoma mayúsculo. M’billi destaca por un estilo implacable, caracterizado por una presión constante, un ritmo asfixiante y un fondo físico privilegiado que le permite castigar sin tregua hasta la campana final. Lejos de depender de la pulcritud táctica, la ‘Pantera’ basa su peligro en demoler guardias por volumen de fuego y desgaste continuo.

Para imponer condiciones, Canelo tendrá que apelar a su experiencia, precisión quirúrgica y lectura de combate, neutralizando la ofensiva frontal de su oponente. El tapatío ya sabe lo que es festejar en suelo saudí tras vencer a William Scull el año pasado en este mismo recinto; ahora, el reto exige dar un golpe de autoridad que deje atrás el tropiezo frente a Terence Crawford y ratifique su vigencia en la élite mundial.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli? Horario en México

La cartelera, que contará como plato fuerte el combate entre Canelo y M’Billi, empezará a las 11:00 horas (CDMX); se tiene previsto que Saúl estaría subiendo al ring a las 15:00 horas.

Horarios para ver la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli que se realizará este sábado en el ANB Arena de Arabia Saudí. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli? Horario en Estados Unidos

En Estados Unidos, la transmisión del evento a través de DAZN PPV inicia en horas del mediodía/tarde debido a la diferencia horaria con Riad, Arabia Saudita.

Zona horaria Ciudad Hora de inicio del evento Hora de la pelea de Canelo (aprox.) ET (Eastern Time) Miami, Nueva York, Atlanta 1:00 p. m. 5:00 p. m. CT (Central Time) Houston, Dallas, Chicago 12:00 p. m. 4:00 p. m. MT (Mountain Time) Denver, Phoenix, Salt Lake City 11:00 a.m. 3:00 p. m. PT (Pacific Time) Los Ángeles, Las Vegas, Seattle 10:00 a.m. 2:00 p. m.

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en México?

La esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian M’billi desde Riad, Arabia Saudita, contará con amplia cobertura para la afición mexicana. En televisión abierta, el choque por el cinturón supermediano del CMB se transmitirá de forma gratuita a través de Azteca 7. Para quienes prefieran seguir las acciones por internet, el combate se emitirá sin costo en el portal de aztecadeportes.com y su app oficial TV Azteca Deportes, además de estar habilitado en streaming para suscriptores en las plataformas de DAZN.

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el choque estelar entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian M’billi en vivo y en exclusiva a través de DAZN Pay-Per-View, pagando 79,99 dólares.

Canelo Álvarez vs. Mbilli: Cartelera

Canelo Álvarez vs. Christian Mbili: Mundial WBC del peso supermedio.

Jaime Munguia vs. Nikita Zon: Mundial WBA del supermedio.

Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon: Mundial WBO del peso pluma.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin: peso supergallo.

Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas: peso superpluma.

Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea: peso medio.

Brayan Leon Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre: peso supermedio.

Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina: peso superpluma.

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez: peso supermedio

Vamos a tener 3 peleas por el título (supermediano del CMB, supermediano de la AMB y pluma de la OMB).

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)