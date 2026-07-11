Es momento de conocer al último semifinalista del Mundial 2026. Este sábado 11 de julio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial . La selección argentina viene de una eliminación agónica contra Egipto en la ronda previa, mientras que Suiza dejó a Colombia en el camino en tanda de penales. Aquí te cuento cuáles son los horarios y canales de TV para ver Argentina vs. Suiza .

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy por el Mundial de Fútbol 2026?

Estos son los horarios para que puedas seguir el partido de Argentina vs. Suiza minuto a minuto, encuentro de la ronda de cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT.

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT. Centroamérica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 7:00 p.m. (CDMX).

7:00 p.m. (CDMX). Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Suiza EN VIVO por el Mundial 2026?

Aquí te dejaré con los canales de TV abierta para que puedas ver la transmisión de Argentina vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO desde diferentes partes del mundo, por la ronda de cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: Telefé, TV Pública y TyC Sports.

Telefé, TV Pública y TyC Sports. Bolivia: Red Uno y Unitel.

Red Uno y Unitel. Chile: Chilevisión.

Chilevisión. Colombia: Canal RCN y Gol Caracol.

Canal RCN y Gol Caracol. Ecuador: Teleamazonas.

Teleamazonas. Estados Unidos: FOX (FS1 y Fox One) y Telemundo.

FOX (FS1 y Fox One) y Telemundo.

México: Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7.

Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7. Paraguay: GEN.

GEN. Perú: América Televisión.

América Televisión. Uruguay: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Venezuela: Televen.

Ahora, te dejaré con los canales de TV Paga y Streaming para seguir Argentina vs. Suiza.

Argentina: TyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+.

TyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+. Bolivia: Tigo Sports y ENTEL TV.

Tigo Sports y ENTEL TV. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.

FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV. Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX.

Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX. México: TUDN, ViX Premium y Sky.

TUDN, ViX Premium y Sky. Paraguay: Tigo Sports y Tigo Sports App.

Tigo Sports y Tigo Sports App. Perú: TVGo, DSports, DGO y Paramount+.

TVGo, DSports, DGO y Paramount+. Uruguay: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Venezuela: DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.

Argentina vs. Suiza: posibles alineaciones

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder, Ruben Vargas; Breel Embolo.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)