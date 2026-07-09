Hay rumor de buen fútbol este jueves 9 de julio, pues chocarán Francia y Marruecos en el Estadio Boston por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido arrancará a las 4:00 pm ET, 3:00 pm CT, 2:00 pm MT y 1:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de Francia viene de vencer 1-0 a Paraguay en los octavos de final. Marruecos, por otro lado, en esa misma instancia ganó 3-0 a Canadá.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Marruecos vs. Francia?
Este jueves 9 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Marruecos vs. Francia por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+, FOX, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX