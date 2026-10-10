Luego del parón internacional por la fecha FIFA, LaLiga vuelve a la acción y el Barcelona afrontará un nuevo desafío con el objetivo de mantenerse firme en lo más alto de la clasificación. El conjunto azulgrana recibirá a Getafe este sábado 10 de octubre, en el Spotify Camp Nou, por la octava jornada del campeonato. El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este compromiso con pleno de victorias y una contundente producción ofensiva. En su última presentación, los azulgranas superaron 3-1 al Sevilla y, tras las primeras jornadas, suman 31 goles a favor y apenas siete en contra. Raphinha, con 12 tantos, es actualmente el máximo artillero del equipo, mientras que Lamine Yamal acumula siete anotaciones.

Una de las principales incógnitas estará en la formación titular. Tanto Raphinha como Yamal tuvieron actividad con sus respectivas selecciones durante la fecha FIFA y Flick deberá evaluar su estado físico antes de decidir si ambos comienzan el encuentro. La exigencia del calendario podría llevar al entrenador alemán a dosificar minutos, aunque Barcelona cuenta con suficientes alternativas ofensivas para afrontar el partido sin modificar su propuesta de juego.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en México?

Si te encuentras en México y quieres ver el partido entre Barcelona vs. Getafe, debes sintonizar estos canales: izzi, Sky+ y Sky Sports. El duelo iniciará a las 10:30 horas.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. Horarios y canales de transmisión para ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Barcelona y Getafe será transmitido EN VIVO por ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN AP. El compromiso iniciará a las 12:30 p.m. (ET), 11:30 a.m. (CT), 10:30 a.m. (MT) y 9:30 a.m. (PT)

¿En qué canal ver Barcelona vs. Getafe en España?

En España, el partido entre Barcelona y Getafe será transmitido EN DIRECTO por DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD.

¿En qué canal transmite Barcelona vs. Getafe?

En Sudamérica, el partido entre Barcelona y Getafe por la jornada 8 de LaLiga será transmitido EN VIVO en el Plan Premium de Disney Plus. En Estados Unidos, el compromiso se podrá ver por ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP.

Argentina: ESPN y Disney Plus Premium

Bolivia: ESPN y Disney Plus Premium

Chile: ESPN y Disney Plus Premium

Colombia: ESPN y Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN y Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN y Disney Plus Premium

Perú: ESPN y Disney Plus Premium

Uruguay: ESPN y Disney Plus Premium

Venezuela: ESPN y Disney Plus Premium

Brasil: CazéTV

Costa Rica: ViX y Sky Sports

República Dominicana: ViX y Sky Sports

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

México: izzi, Sky+ y Sky Sports

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP