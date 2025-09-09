La selección de Brasil se prepara para cerrar su participación en las Eliminatorias 2026 enfrentando a Bolivia en un partido de trascendental importancia. Mientras que la Canarinha ya tiene asegurado su boleto para el Mundial 2026, su rival se juega su última carta para mantener viva la esperanza de clasificar. Con su lugar en la Copa del Mundo garantizado, Brasil mantiene su impecable récord de haber estado presente en cada edición del torneo.

Por su parte, Bolivia se aferra a la posibilidad de conseguir un cupo para el repechaje. Actualmente en la octava posición de la tabla, los bolivianos están a solo un punto de Venezuela, que ocupa el séptimo lugar. Después de una dura derrota 3-0 ante Colombia, el equipo dirigido por Óscar Villegas necesita urgentemente una victoria contra Brasil para tener una oportunidad de llegar al repechaje, siempre y cuando Venezuela no logre un resultado favorable. Sin embargo, el desafío es monumental, ya que no han vencido a Brasil desde 2009.

La Canarinha, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, ha mostrado un gran desempeño en sus últimos encuentros. El exentrenador del Real Madrid ha logrado que el equipo obtenga tres victorias consecutivas y mantenga su portería a cero, demostrando una notable mejoría defensiva. A pesar de la dificultad de jugar en la altitud de La Paz, se espera que Brasil, que ha ganado seis de sus últimos siete enfrentamientos contra Bolivia, mantenga su buen momento y consiga un resultado positivo para cerrar con broche de oro esta fase de las eliminatorias.

EL ALTO, LA PAZ (BOLIVIA), 09/09/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre Bolivia y Brasil este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 desde el Estadio Municipal De El Alto. Foto de Carl de Souza para AFP usada en la imagen Guía TV de Noé Yactayo (MAG)

Qué canal de TV transmite Bolivia vs. Brasil en vivo por Eliminatorias

Desde Brasil, el partido de la Canarinha juega ante La Verde se verá por SporTV y Globo en señal abierta. Por otro lado, los clientes que cuenten con Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+ y Vivo Play podrán verlo a través de streaming. Desde el país altiplánico, la afición boliviana podrá mirar el enfrentamiento por la señal de TiGo Sports y Tuves.

PAÍS / ZONA CANALES DE TV / SEÑAL DE STREAMING España Fanatiz, Onefootball y Bet365 Sudamérica TyC Sports Play (Argentina), Tigo Sports y Tuves (Bolivia), Mega (Chile), ditu y Deportes RCN (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), y Movistar Deportes y Movistar Play (Perú) México Fanatiz, Onefootball y Bet365 Estados Unidos Fanatiz

Canal 3 de Movistar Deportes transmite en vivo el partido Bolivia vs. Brasil por TV y Movistar Play Online. (Foto: AFP)

El equipo de Carlo Ancelotti, que actualmente se ubica en la segunda posición de la clasificación con 28 puntos y ya aseguró su pase al Mundial, goleó 3-0 a Chile en la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026. Estêvão Willian, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães se hicieron presente en el marcador para el triunfo de la Verde amarelha.

Tras su derrota 3-0 ante Colombia en la jornada 17 de las Eliminatorias CONMEBOL, el equipo boliviano que dirige Óscar Villegas se encuentra en la octava posición de la tabla y pelea con Venezuela por el puesto de repechaje.