Jorge Villanes
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La afronta uno de los desafíos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Alemania por la tercera fecha del Grupo E. La Tri necesita obtener un resultado positivo si desea mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Miles de aficionados en Ecuador, Latinoamérica y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro en vivo y a qué hora comenzará en cada país. Si no quieres perderte ningún detalle del partido, a continuación te presentamos la guía completa de horarios y señales de televisión para seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania hoy?

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Ecuador y Perú.

PaísHora
México14:00
Costa Rica14:00
Guatemala14:00
Honduras14:00
El Salvador14:00
Nicaragua14:00
Ecuador15:00
Perú15:00
Colombia15:00
Panamá15:00
Estados Unidos (ET)16:00
Venezuela16:00
Bolivia16:00
Chile16:00
Paraguay16:00
Argentina17:00
Uruguay17:00
Brasil17:00
España22:00

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania EN VIVO por país?

La transmisión del partido estará disponible a través de diferentes cadenas de televisión y plataformas de streaming según el país donde te encuentres.

PaísCanal de TV y Streaming
EcuadorTeleamazonas, DSports, DGO, Disney+ Premium
PerúDSports, DGO, Disney+ Premium
ColombiaDSports, DGO, Disney+ Premium
ArgentinaDSports, DGO, Disney+ Premium
ChileDSports, DGO, Disney+ Premium
UruguayDSports, DGO, Disney+ Premium
ParaguayDSports, DGO, Disney+ Premium
BoliviaDSports, DGO, Disney+ Premium
VenezuelaDSports, DGO, Disney+ Premium
MéxicoSky Sports
Costa RicaDSports, DGO
GuatemalaDSports, DGO
HondurasDSports, DGO
El SalvadorDSports, DGO
NicaraguaDSports, DGO
PanamáRPC TV, DSports, DGO
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock, FOX Sports, FS1
EspañaLa 1 de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial
TELEAMAZONAS, DIRECTV, ESPN, EL CANAL DEL FÚTBOL EN VIVO - ver partido Ecuador vs. Alemania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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