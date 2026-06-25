La selección de Ecuador afronta uno de los desafíos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Alemania por la tercera fecha del Grupo E. La Tri necesita obtener un resultado positivo si desea mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Miles de aficionados en Ecuador, Latinoamérica y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro en vivo y a qué hora comenzará en cada país. Si no quieres perderte ningún detalle del partido, a continuación te presentamos la guía completa de horarios y señales de televisión para seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania hoy?

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Ecuador y Perú.

País Hora México 14:00 Costa Rica 14:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 El Salvador 14:00 Nicaragua 14:00 Ecuador 15:00 Perú 15:00 Colombia 15:00 Panamá 15:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Chile 16:00 Paraguay 16:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Brasil 17:00 España 22:00

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania EN VIVO por país?

La transmisión del partido estará disponible a través de diferentes cadenas de televisión y plataformas de streaming según el país donde te encuentres.

País Canal de TV y Streaming Ecuador Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ Premium Perú DSports, DGO, Disney+ Premium Colombia DSports, DGO, Disney+ Premium Argentina DSports, DGO, Disney+ Premium Chile DSports, DGO, Disney+ Premium Uruguay DSports, DGO, Disney+ Premium Paraguay DSports, DGO, Disney+ Premium Bolivia DSports, DGO, Disney+ Premium Venezuela DSports, DGO, Disney+ Premium México Sky Sports Costa Rica DSports, DGO Guatemala DSports, DGO Honduras DSports, DGO El Salvador DSports, DGO Nicaragua DSports, DGO Panamá RPC TV, DSports, DGO Estados Unidos Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports, FS1 España La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)