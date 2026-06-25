Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gemini usando Gemini)
Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gemini usando Gemini)
Jorge Villanes
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La selección de Ecuador afronta uno de los desafíos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Alemania por la tercera fecha del Grupo E. La Tri necesita obtener un resultado positivo si desea mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Miles de aficionados en Ecuador, Latinoamérica y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro en vivo y a qué hora comenzará en cada país. Si no quieres perderte ningún detalle del partido, a continuación te presentamos la guía completa de horarios y señales de televisión para seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania hoy?

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Ecuador y Perú.

PaísHora
México14:00
Costa Rica14:00
Guatemala14:00
Honduras14:00
El Salvador14:00
Nicaragua14:00
Ecuador15:00
Perú15:00
Colombia15:00
Panamá15:00
Estados Unidos (ET)16:00
Venezuela16:00
Bolivia16:00
Chile16:00
Paraguay16:00
Argentina17:00
Uruguay17:00
Brasil17:00
España22:00

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania EN VIVO por país?

La transmisión del partido estará disponible a través de diferentes cadenas de televisión y plataformas de streaming según el país donde te encuentres.

PaísCanal de TV y Streaming
EcuadorTeleamazonas, DSports, DGO, Disney+ Premium
PerúDSports, DGO, Disney+ Premium
ColombiaDSports, DGO, Disney+ Premium
ArgentinaDSports, DGO, Disney+ Premium
ChileDSports, DGO, Disney+ Premium
UruguayDSports, DGO, Disney+ Premium
ParaguayDSports, DGO, Disney+ Premium
BoliviaDSports, DGO, Disney+ Premium
VenezuelaDSports, DGO, Disney+ Premium
MéxicoSky Sports
Costa RicaDSports, DGO
GuatemalaDSports, DGO
HondurasDSports, DGO
El SalvadorDSports, DGO
NicaraguaDSports, DGO
PanamáRPC TV, DSports, DGO
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock, FOX Sports, FS1
EspañaLa 1 de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial

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