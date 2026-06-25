La selección de Ecuador afronta uno de los desafíos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Alemania por la tercera fecha del Grupo E. La Tri necesita obtener un resultado positivo si desea mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Miles de aficionados en Ecuador, Latinoamérica y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro en vivo y a qué hora comenzará en cada país. Si no quieres perderte ningún detalle del partido, a continuación te presentamos la guía completa de horarios y señales de televisión para seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania hoy?

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Ecuador y Perú.

País Hora México 14:00 Costa Rica 14:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 El Salvador 14:00 Nicaragua 14:00 Ecuador 15:00 Perú 15:00 Colombia 15:00 Panamá 15:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Chile 16:00 Paraguay 16:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Brasil 17:00 España 22:00

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania EN VIVO por país?

La transmisión del partido estará disponible a través de diferentes cadenas de televisión y plataformas de streaming según el país donde te encuentres.