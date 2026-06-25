La selección de Ecuador afronta uno de los desafíos más importantes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Alemania por la tercera fecha del Grupo E. La Tri necesita obtener un resultado positivo si desea mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Miles de aficionados en Ecuador, Latinoamérica y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro en vivo y a qué hora comenzará en cada país. Si no quieres perderte ningún detalle del partido, a continuación te presentamos la guía completa de horarios y señales de televisión para seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO desde cualquier lugar.
¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania hoy?
Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Ecuador y Perú.
|País
|Hora
|México
|14:00
|Costa Rica
|14:00
|Guatemala
|14:00
|Honduras
|14:00
|El Salvador
|14:00
|Nicaragua
|14:00
|Ecuador
|15:00
|Perú
|15:00
|Colombia
|15:00
|Panamá
|15:00
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Chile
|16:00
|Paraguay
|16:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Brasil
|17:00
|España
|22:00
¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania EN VIVO por país?
La transmisión del partido estará disponible a través de diferentes cadenas de televisión y plataformas de streaming según el país donde te encuentres.
|País
|Canal de TV y Streaming
|Ecuador
|Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ Premium
|Perú
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|Colombia
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|Argentina
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|Paraguay
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|DSports, DGO, Disney+ Premium
|México
|Sky Sports
|Costa Rica
|DSports, DGO
|Guatemala
|DSports, DGO
|Honduras
|DSports, DGO
|El Salvador
|DSports, DGO
|Nicaragua
|DSports, DGO
|Panamá
|RPC TV, DSports, DGO
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports, FS1
|España
|La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial