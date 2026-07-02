España vuelve al terreno donde más ha sufrido desde que conquistó el mundo en Sudáfrica 2010. La Roja abre este jueves 2 de julio, a partir de las 21:00 del horario peninsular , su camino en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Austria, una selección incómoda que llega respaldada por la intensidad táctica que ha implantado Ralf Rangnick y con la intención de protagonizar una de las sorpresas del torneo.

El encuentro se disputará en el Estadio de Los Ángeles y definirá quién continúa en la lucha por el título y quién pone fin a su aventura mundialista. Si buscas dónde ver España vs. Austria EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde España, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

En España, el partido entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 podrá seguirse mediante TVE La 1, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y TDP Play, plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión para territorio español.

Por otro lado, en Estados Unidos la cobertura estará disponible mediante FOX Network para la audiencia de habla inglesa y Telemundo para la comunidad hispana. Además, el encuentro podrá verse online a través de FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir la narración radial mediante Fútbol de Primera Radio.

En México, la transmisión oficial estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, tres de las principales cadenas deportivas del país. La cobertura digital estará disponible mediante ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo, plataformas que permitirán seguir todas las incidencias desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO, operadores que poseen una amplia cobertura del Mundial FIFA 2026. En el caso de Colombia, el compromiso también podrá verse a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DGO y ditu.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales regionales. Los aficionados de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua podrán seguir el encuentro mediante Tigo Sports y ViX, mientras que en Costa Rica la cobertura estará disponible a través de FOX+ y ViX.

Por su parte, en Panamá el compromiso será emitido por RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Telemetro, además de las plataformas Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX. En República Dominicana, la transmisión oficial correrá por cuenta de Pio Deportes y ViX.

Finalmente, en Bolivia los espectadores podrán seguir España vs. Austria mediante Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay la cobertura oficial estará disponible a través de GEN y Trece Unicanal. En Puerto Rico, el partido podrá verse mediante Telemundo y la plataforma de streaming NAICOM.

¿En qué canal transmiten España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026?

Las transmisiones oficiales estarán disponibles mediante señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.

País Hora TV Streaming España 21:00 TVE La 1 RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial México 13:00 Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 15:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 12:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Argentina 16:00 DIRECTV Sports Argentina DGO, Paramount+ Chile 15:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Colombia 14:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, DGO, ditu Perú 14:00 DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Ecuador 14:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Uruguay 16:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 15:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO Bolivia 15:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 16:00 GEN, Trece Unicanal — Costa Rica 13:00 FOX+ ViX Guatemala 13:00 Tigo Sports Guatemala ViX Honduras 13:00 Tigo Sports Honduras, FOX Honduras ViX El Salvador 13:00 Tigo Sports El Salvador ViX Nicaragua 13:00 Tigo Sports Nicaragua ViX Panamá 14:00 RPC TV, TVN Panamá, TVMax, Telemetro Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX República Dominicana 15:00 Pio Deportes ViX Puerto Rico 15:00 Telemundo NAICOM

Canales de FOX y Telemundo para ver España vs. Austria EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOX Network emitirá la señal en inglés, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español para toda la comunidad hispana.

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horarios para ver España vs. Austria por el Mundial 2026

País Hora España 21:00 México 13:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (CT) 14:00 Estados Unidos (MT) 13:00 Estados Unidos (PT) 12:00 Argentina 16:00 Chile 15:00 Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Venezuela 15:00 Uruguay 16:00 Bolivia 15:00 Paraguay 16:00 Costa Rica 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Panamá 14:00 República Dominicana 15:00 Puerto Rico 15:00

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?

España vuelve a una ronda de eliminación directa con la misión de romper una racha que se extiende desde el Mundial de Sudáfrica 2010. Los aficionados españoles podrán seguir el compromiso frente a Austria mediante señales de televisión abierta y plataformas digitales con cobertura completa del torneo.

La transmisión oficial estará disponible en TVE La 1, canal que emitirá el encuentro para todo el territorio nacional. Asimismo, quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y TDP Play.

Canales para ver España vs. Austria en España

TVE La 1

RTVE Play

DAZN Spain

DAZN Mundial

TDP Play

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos tendrán múltiples opciones para seguir uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final. La cobertura televisiva estará repartida entre las principales cadenas deportivas del país.

El partido podrá verse mediante Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que la cobertura digital estará disponible a través de ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo, permitiendo seguir todas las incidencias desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Canales para ver España vs. Austria en México

Canal 5

TUDN

Azteca 7

ViX

TUDN En Vivo

Azteca Deportes En Vivo

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

La comunidad hispana y los aficionados al fútbol en Estados Unidos tendrán acceso a una amplia cobertura del compromiso entre España y Austria. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo emitirá el encuentro completamente en español.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Los aficionados también contarán con la narración radial de Fútbol de Primera Radio, una de las referencias históricas del fútbol internacional en Estados Unidos.

Canales para ver España vs. Austria en Estados Unidos

FOX Network

Telemundo

FOX One

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Fútbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Latinoamérica?

Gran parte de Latinoamérica contará con cobertura oficial mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO, operadores que poseen una parte importante de los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026.

Además, varios países dispondrán de señales locales autorizadas para complementar la cobertura de la competición. Dependiendo del territorio, los aficionados podrán acceder a transmisiones mediante Caracol TV, RCN Televisión, Chilevisión, Teleamazonas y otras cadenas regionales.

Canales para ver España vs. Austria en Latinoamérica

DIRECTV Sports

DSports

DGO

Paramount+

Caracol TV

RCN Televisión

Teleamazonas

Chilevisión

DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Colombia

DIRECTV Sports Chile

DIRECTV Sports Perú

DIRECTV Sports Ecuador

DIRECTV Sports Uruguay

DIRECTV Sports Venezuela

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

La selección española cuenta con una enorme cantidad de seguidores en Argentina y el partido frente a Austria podrá seguirse mediante una cobertura especializada para el público local.

Los aficionados argentinos tendrán acceso a la transmisión oficial mediante DIRECTV Sports Argentina, señal que forma parte de la programación especial del Mundial 2026. Asimismo, el encuentro estará disponible online mediante DGO y Paramount+.

Canales para ver España vs. Austria en Argentina

DIRECTV Sports Argentina

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

En territorio colombiano, el compromiso entre España y Austria contará con una de las coberturas más amplias de toda la región. Los aficionados podrán elegir entre televisión abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.

La transmisión oficial estará disponible mediante Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia. Además, los usuarios podrán seguir el encuentro por internet a través de Caracol Play, DGO y ditu.

Canales para ver España vs. Austria en Colombia

Caracol TV

RCN Televisión

DIRECTV Sports Colombia

DSports

Caracol Play

DGO

ditu

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?

La afición chilena tendrá acceso a una cobertura completa de este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026. España llega como una de las selecciones más sólidas del torneo, mientras que Austria intentará dar la sorpresa en Los Ángeles.

La transmisión oficial para Chile estará disponible mediante Chilevisión y DIRECTV Sports Chile (DSports). Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso vía streaming a través de DGO y Paramount+.

Canales para ver España vs. Austria en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?

Los seguidores peruanos podrán seguir todas las incidencias de este compromiso mediante la cobertura oficial de DIRECTV Sports Perú, operador que cuenta con una amplia programación del Mundial 2026.

La transmisión online estará disponible a través de DGO y Paramount+, plataformas compatibles con teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Canales para ver España vs. Austria en Perú

DIRECTV Sports Perú

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?

España y Austria también podrán seguirse desde Ecuador mediante una combinación de televisión abierta y señales de pago. La cobertura local permitirá a los aficionados de la Tri disfrutar de uno de los partidos más atractivos de esta ronda eliminatoria.

La transmisión estará disponible mediante Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que los usuarios podrán acceder al encuentro online a través de DGO y Paramount+.

Canales para ver España vs. Austria en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?

Los aficionados uruguayos contarán con varias opciones para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo. La cobertura televisiva estará encabezada por DIRECTV Sports Uruguay.

Además, la transmisión digital estará disponible mediante DGO, AUF TV y Paramount+, plataformas que ofrecerán el partido en directo.

Canales para ver España vs. Austria en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

DSports

DGO

AUF TV

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?

La selección española mantiene una importante base de seguidores en Venezuela, donde el partido frente a Austria podrá verse mediante una de las principales señales deportivas del continente.

La transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports Venezuela, mientras que la alternativa online será DGO, plataforma que permitirá seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Canales para ver España vs. Austria en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

DSports

DGO

Eleveninter

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán seguir este compromiso mediante distintas señales deportivas y de televisión abierta que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.

El partido estará disponible a través de Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, operadores que ofrecerán cobertura para todo el territorio nacional.

Canales para ver España vs. Austria en Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports Bolivia

Entel TV

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?

En territorio paraguayo, los aficionados tendrán acceso a la transmisión oficial mediante dos de las señales más importantes del país.

El encuentro podrá verse a través de GEN y Trece Unicanal, operadores que forman parte de la cobertura autorizada del Mundial 2026 para Paraguay.

Canales para ver España vs. Austria en Paraguay

GEN

Trece Unicanal

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?

Los seguidores costarricenses podrán disfrutar de este partido correspondiente a los dieciseisavos de final mediante televisión de pago y plataformas digitales.

La cobertura estará disponible mediante FOX+, mientras que la transmisión online podrá seguirse a través de ViX, una de las plataformas con presencia en toda Centroamérica.

Canales para ver España vs. Austria en Costa Rica

FOX+

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?

La afición chilena tendrá acceso a una cobertura completa de este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026. España llega como una de las selecciones más sólidas del torneo, mientras que Austria intentará dar la sorpresa en Los Ángeles.

La transmisión oficial para Chile estará disponible mediante Chilevisión y DIRECTV Sports Chile (DSports). Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso vía streaming a través de DGO y Paramount+.

Canales para ver España vs. Austria en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?

Los seguidores peruanos podrán seguir todas las incidencias de este compromiso mediante la cobertura oficial de DIRECTV Sports Perú, operador que cuenta con una amplia programación del Mundial 2026.

La transmisión online estará disponible a través de DGO y Paramount+, plataformas compatibles con teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Canales para ver España vs. Austria en Perú

DIRECTV Sports Perú

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?

España y Austria también podrán seguirse desde Ecuador mediante una combinación de televisión abierta y señales de pago. La cobertura local permitirá a los aficionados de la Tri disfrutar de uno de los partidos más atractivos de esta ronda eliminatoria.

La transmisión estará disponible mediante Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que los usuarios podrán acceder al encuentro online a través de DGO y Paramount+.

Canales para ver España vs. Austria en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?

Los aficionados uruguayos contarán con varias opciones para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo. La cobertura televisiva estará encabezada por DIRECTV Sports Uruguay.

Además, la transmisión digital estará disponible mediante DGO, AUF TV y Paramount+, plataformas que ofrecerán el partido en directo.

Canales para ver España vs. Austria en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

DSports

DGO

AUF TV

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?

La selección española mantiene una importante base de seguidores en Venezuela, donde el partido frente a Austria podrá verse mediante una de las principales señales deportivas del continente.

La transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports Venezuela, mientras que la alternativa online será DGO, plataforma que permitirá seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Canales para ver España vs. Austria en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

DSports

DGO

Eleveninter

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán seguir este compromiso mediante distintas señales deportivas y de televisión abierta que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.

El partido estará disponible a través de Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, operadores que ofrecerán cobertura para todo el territorio nacional.

Canales para ver España vs. Austria en Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports Bolivia

Entel TV

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?

En territorio paraguayo, los aficionados tendrán acceso a la transmisión oficial mediante dos de las señales más importantes del país.

El encuentro podrá verse a través de GEN y Trece Unicanal, operadores que forman parte de la cobertura autorizada del Mundial 2026 para Paraguay.

Canales para ver España vs. Austria en Paraguay

GEN

Trece Unicanal

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?

Los seguidores costarricenses podrán disfrutar de este partido correspondiente a los dieciseisavos de final mediante televisión de pago y plataformas digitales.

La cobertura estará disponible mediante FOX+, mientras que la transmisión online podrá seguirse a través de ViX, una de las plataformas con presencia en toda Centroamérica.

Canales para ver España vs. Austria en Costa Rica

FOX+

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?

Los aficionados guatemaltecos podrán seguir este compromiso mediante plataformas deportivas que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026. España parte como favorita, pero Austria buscará convertirse en una de las sorpresas de la ronda eliminatoria.

La transmisión estará disponible mediante Tigo Sports Guatemala, mientras que la cobertura online podrá seguirse a través de ViX.

Canales para ver España vs. Austria en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, los seguidores del Mundial 2026 tendrán acceso a la transmisión oficial mediante televisión por suscripción y plataformas digitales que operan en Centroamérica.

El encuentro podrá verse a través de Tigo Sports Honduras, FOX Honduras y la plataforma de streaming ViX.

Canales para ver España vs. Austria en Honduras

Tigo Sports Honduras

FOX Honduras

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?

La afición salvadoreña también contará con opciones para seguir el partido entre España y Austria desde cualquier dispositivo.

La cobertura oficial estará disponible mediante Tigo Sports El Salvador y ViX, plataformas que ofrecerán la transmisión completa del encuentro.

Canales para ver España vs. Austria en El Salvador

Tigo Sports El Salvador

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?

Los aficionados nicaragüenses podrán seguir este duelo de dieciseisavos de final mediante señales deportivas regionales y plataformas de streaming con cobertura autorizada.

La transmisión estará disponible a través de Tigo Sports Nicaragua y ViX.

Canales para ver España vs. Austria en Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?

Panamá contará con una de las coberturas más amplias de Centroamérica para este encuentro. Los aficionados podrán elegir entre varias señales de televisión abierta y servicios digitales.

El partido podrá seguirse mediante RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Telemetro. Además, estará disponible online a través de Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX.

Canales para ver España vs. Austria en Panamá

RPC TV

TVN Panamá

TVMax

Telemetro

Medcom GO

Tigo Sports Panamá

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?

Los seguidores dominicanos tendrán acceso a la cobertura oficial mediante televisión deportiva y plataformas digitales.

La transmisión estará disponible mediante Pio Deportes, mientras que ViX ofrecerá la cobertura online para dispositivos móviles y Smart TV.

Canales para ver España vs. Austria en República Dominicana

Pio Deportes

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Puerto Rico?

La comunidad futbolera en Puerto Rico podrá seguir este compromiso mediante una de las principales cadenas de habla hispana en Estados Unidos.

El encuentro será transmitido por Telemundo, mientras que la plataforma NAICOM ofrecerá la señal vía streaming.

Canales para ver España vs. Austria en Puerto Rico

Telemundo

NAICOM