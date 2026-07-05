El partido más importante de la historia; y como tal, el equipo de Javier Aguirre saldrá con el cuchillo entre los dientes para buscar la hazaña en Ciudad de México. La Selección de México juega contra Inglaterra este domingo 5 de julio a partir de las 18:00 horas (CDMX) en el Estadio Azteca . Para ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.

Desde EE.UU. y México, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online pasan el partido México vs. Inglaterra por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿En qué canal transmiten el partido México vs. Inglaterra EN VIVO en México y otras partes del mundo?

En el partido México vs. Inglaterra del domingo 5 de julio por el Mundial 2026, la transmisión principal se concentra en las cadenas titulares de derechos en cada país (TelevisaUnivision/TV Azteca, ViX en Latinoamérica; FOX/Telemundo en EE. UU.; RTVE/Mediapro en España, etc.). A continuación, una tabla de las opciones más relevantes por país.

País / Región TV abierta / Cable principales Streaming / App oficial principal México Canal 5 (Televisa), Canal Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7 (TV Azteca), TUDN por cable ViX Premium / ViX Plus (Pase Mundial), app TUDN, app TV Azteca Digital América Latina (general)* Canales locales asociados a TelevisaUnivision y TV Azteca según país, además de señales nacionales (ej. TV Pública, Caracol, Chilevisión, América TV, etc.) ViX Premium (cobertura regional), apps de cada canal (ej. TyC Sports Play, Caracol Play, Latina Play, Paramount+) Perú América TV (derechos generales del Mundial 2026) América TV / América TV Go (según acuerdos locales), además de ViX Premium para cobertura completa Argentina TV Pública, Telefe (abierto) TyC Sports Play, plataforma de TV Pública online Colombia Caracol TV, Win Sports, RCN (según reparto de partidos) Caracol Play y apps de los operadores correspondientes Chile Chilevisión (abierto) Paramount+ y plataformas de Chilevisión Uruguay Canal 5 (abierto) Antel TV, plataforma online de Televisión Nacional Estados Unidos FOX, FS1 (inglés), Telemundo (español) FOX Sports App (inglés), Peacock y app Telemundo (español), FuboTV (incluye FOX + Telemundo) España La 1, Teledeporte (RTVE), canales de Mediapro (pago) RTVE Play (abierto para partidos seleccionados) y plataforma GolStadium de Mediapro (pago) Otros países Europa Canales nacionales con derechos locales (ej. cadenas públicas y de pago) Plataformas oficiales de cada operador, además de algunos OTT globales como ViX/FuboTV según disponibilidad regional

En México, el partido se verá en TV abierta por Televisa (Canal 5, Nu9ve, Las Estrellas) y TV Azteca (Azteca 7) , con opción de cable por TUDN y streaming mediante ViX Premium, la app de TUDN y la app de TV Azteca Digital .

En el resto de Latinoamérica, la señal recae en las principales cadenas nacionales (América TV en Perú, TV Pública y Telefe en Argentina, Caracol/RCN/Win en Colombia, Chilevisión en Chile, Canal 5 en Uruguay) , con streaming asociado a cada canal y refuerzo regional vía ViX Premium.

En Estados Unidos, la dupla FOX/FS1 ofrece la transmisión en inglés, mientras que Telemundo cubre en español, complementados por FOX Sports App, Peacock , la app de Telemundo y servicios integradores como FuboTV.

En España, RTVE (La 1, Teledeporte) y Mediapro distribuyen el Mundial , con partidos clave en abierto y acceso online mediante RTVE Play y GolStadium para la cobertura completa.

¿A qué hora juega México-Inglaterra EN VIVO HOY 5 de julio?

El México vs Inglaterra del domingo 5 de julio se juega a las 18:00 (6:00 p. m.) hora del centro de México (CDMX), que corresponde a 20:00 (8:00 p. m.) en la costa Este de EE. UU. y 17:00 (5:00 p. m.) en la costa Oeste.

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido México (centro) Ciudad de México 18:00 (6:00 p. m.) México (Pacífico: Tijuana) Tijuana 16:00 (4:00 p. m.) México (Sureste: Cancún) Cancún 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos – Costa Este Nueva York / Miami 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos – Costa Oeste Los Ángeles 17:00 (5:00 p. m.) Estados Unidos – Centro Chicago / Dallas 19:00 (7:00 p. m.) Canadá – Este Toronto / Montreal 20:00 (8:00 p. m.) Canadá – Pacífico Vancouver 17:00 (5:00 p. m.) Perú Lima 18:00 (6:00 p. m.) Colombia Bogotá 18:00 (6:00 p. m.) Ecuador Quito 18:00 (6:00 p. m.) Chile (continental) Santiago 19:00 (7:00 p. m.) Argentina Buenos Aires 20:00 (8:00 p. m.) Uruguay Montevideo 20:00 (8:00 p. m.) Paraguay Asunción 19:00 (7:00 p. m.) Bolivia La Paz 19:00 (7:00 p. m.) Brasil – Brasilia / Río / SP Brasilia / Río / São Paulo 20:00 (8:00 p. m.) España Madrid 02:00 (2:00 a. m., lunes 6) Inglaterra Londres 01:00 (1:00 a. m., lunes 6) Francia / Alemania / Italia París / Berlín / Roma 02:00 (2:00 a. m., lunes 6) Portugal Lisboa 01:00 (1:00 a. m., lunes 6) Japón Tokio 09:00 (9:00 a. m., lunes 6) Australia – Sídney Sídney 11:00 (11:00 a. m., lunes 6)

El horario oficial del partido es 18:00 (6:00 p. m.) en Ciudad de México, y esa hora sirve como referencia para todos los demás husos horarios.

En la mayoría de Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador) se verá también a las 18:00, mientras que en Chile y Paraguay será a las 19:00 y en Argentina, Uruguay y Brasil a las 20:00.

En Norteamérica, el duelo se verá a las 20:00 en la costa Este de Estados Unidos y Canadá, a las 19:00 en la zona centro y a las 17:00 en la costa Oeste.

En Europa, el partido cae de madrugada: alrededor de la 01:00–02:00 del lunes 6 de julio en Inglaterra, España y el resto de Europa occidental.

En Asia y Oceanía (Tokio y Sídney), el encuentro se jugará en la mañana del lunes, entre las 9:00 y las 11:00 horas locales.