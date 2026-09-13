América y Cruz Azul se enfrentan este sábado 12 de septiembre en una nueva edición del Clásico Joven, uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se jugará desde las 21:15 horas del centro de México y contará con transmisión de Canal 5, TUDN y ViX Premium. La Máquina ejercerá la localía ante unas Águilas que llegan como líderes del campeonato y sin derrotas en el certamen.

América arriba a la octava fecha como líder del Apertura 2026 con 16 puntos. Las Águilas han conseguido cinco victorias y un empate, por lo que se mantienen invictas en el torneo pese a no haber disputado la Jornada 7 por su participación en la Leagues Cup. Cruz Azul, por su parte, llega con la necesidad de sumar para recortar distancia con los primeros lugares y aprovechar su condición de local.

El Clásico Joven representa una nueva prueba para ambos equipos en el campeonato. Mientras América buscará conservar su posición en la parte alta, La Máquina intentará dar un golpe ante el líder y mejorar su panorama en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Cruz Azul?

El América vs. Cruz Azul se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX.

País o zona horaria Hora del partido México, CDMX y Centroamérica 9:15 p.m. Perú, Colombia y Ecuador 10:15 p.m. Estados Unidos, ET 11:15 p.m. Estados Unidos, CT 10:15 p.m. Estados Unidos, MT 9:15 p.m. Estados Unidos, PT 8:15 p.m. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 12:15 a.m. del domingo 13 España 5:15 a.m. del domingo 13

¿Dónde ver América vs. Cruz Azul EN VIVO por la Liga MX 2026?

La transmisión en México estará disponible tanto por televisión abierta como por canales de paga y streaming.

País Canales de TV Streaming México Canal 5 y TUDN ViX Premium Estados Unidos TUDN y Univision ViX, según disponibilidad territorial

También se ha informado que Layvtime emitirá el encuentro mediante su canal de YouTube en México. La disponibilidad puede depender del país, los derechos de transmisión y el plan contratado con cada operador o plataforma.

Alineaciones probables del América vs. Cruz Azul por Liga MX

Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro. Estas son las formaciones probables que se manejan en la previa.

Cruz Azul: Kevin Mier; Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela; Luka Romero y Nicolás Ibáñez.

Kevin Mier; Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela; Luka Romero y Nicolás Ibáñez. América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Isaías Violante y Henry Martín.

Pronóstico: ¿quién es favorito?

América parte como ligero favorito por su condición de líder y su invicto en el Apertura 2026. El conjunto azulcrema ha mostrado mayor regularidad durante las primeras fechas y llega al Clásico Joven con 16 puntos en la clasificación.

Cruz Azul tendrá la posibilidad de apoyarse en su condición de local para intentar equilibrar las diferencias que existen en la tabla. La Máquina necesita una actuación sólida para conseguir un resultado que le permita escalar posiciones.

El pronóstico apunta a un duelo equilibrado, aunque América tiene una ligera ventaja por los resultados que ha conseguido en el torneo.

Próximos partidos de América

Después de disputar el Clásico Joven, América tendrá tres encuentros consecutivos en el calendario del Apertura 2026:

Fecha Partido Jornada Sábado 19 de septiembre América vs. Guadalajara Jornada 9 Domingo 27 de septiembre Necaxa vs. América Jornada 10 Sábado 10 de octubre América vs. Monterrey Jornada 11

El siguiente desafío de las Águilas será ante Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, antes de visitar a Necaxa y recibir a Monterrey.

Próximos partidos de Cruz Azul

Cruz Azul afrontará tres compromisos después del duelo frente a América:

Fecha Partido Jornada Sábado 19 de septiembre Monterrey vs. Cruz Azul Jornada 9 Sábado 26 de septiembre Cruz Azul vs. Toluca Jornada 10 Domingo 11 de octubre Pumas UNAM vs. Cruz Azul Jornada 11

La Máquina tendrá una seguidilla exigente después del Clásico Joven, con partidos frente a Monterrey, Toluca y Pumas.

Ficha del América vs. Cruz Azul

Dato Información Partido América vs. Cruz Azul Competencia Liga MX Apertura 2026 – Jornada 8 Fecha Sábado 12 de septiembre de 2026 Hora 21:15 horas del centro de México Sede Estadio Banorte, Ciudad de México TV en México Canal 5 y TUDN Streaming en México ViX Premium y Layvtime TV en Estados Unidos TUDN y Univision Hora en Estados Unidos 11:15 p.m. ET / 8:15 p.m. PT

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)