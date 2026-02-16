El derbi catalán vuelve a escena con un duelo cargado de tensión y expectativas, cuando el Barcelona visite al Girona este lunes 16 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú y Colombia) en el Estadio Montilivi por la fecha 24 de LaLiga 2025/2026 . Más que un simple enfrentamiento regional, este partido representa una prueba crucial en la carrera por el campeonato, donde cada punto pesa como oro. Con la temporada entrando en una fase decisiva, el conjunto blaugrana llega con la firme misión de defender su lugar en lo más alto de la clasificación.

Bajo la dirección de Hansi Flick, el Barcelona atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, impulsado por una racha de triunfos que lo mantiene como líder, apenas un punto por encima del Real Madrid. La contundente victoria por 3-0 ante Mallorca en la jornada anterior dejó en evidencia el equilibrio y la eficacia del equipo en todas sus líneas. Con el margen de error cada vez más reducido, los blaugranas afrontan este compromiso conscientes de que ganar es clave para seguir dependiendo de sí mismos en la lucha por el título.

En el otro lado, Girona buscará aprovechar el apoyo de su afición para revertir su presente irregular y dar el golpe ante uno de los favoritos. Aunque el equipo no ha logrado ganar en sus últimos tres partidos y viene de igualar 1-1 frente al Sevilla, confía en hacer valer su condición de local para cambiar la dinámica. El recuerdo más reciente entre ambos favorece al Barcelona, que ganó 2-1 en octubre de 2025, pero Girona intentará transformar esa historia y protagonizar una sorpresa que revitalice su temporada.

¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Girona EN VIVO por la fecha 24 de LaLiga 2025-26?

El encuentro Barcelona vs. Girona por la Jornada 24 de LaLiga será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Barcelona vs. Girona por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 31 de enero a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Barcelona vs. Girona por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento y dale 'play' para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.