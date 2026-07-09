Francia y Marruecos protagonizarán este jueves 9 de julio uno de los partidos más esperados de los cruces de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Ambas escuadras se verán las caras en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos) y el enfrentamiento se podrá ver a través de la señal de DIRECTV en televisión y su plataforma streaming DGO. Les Bleus, bajo las órdenes de Didier Deschamps, intentarán revalidar su condición de favoritos ante los Leones del Atlas de Mohamed Ouahbi, que quieren cobrarse la revancha de las semifinales de Qatar 2022 y seguir haciendo historia en el máximo torneo de selecciones de la FIFA.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026?
Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Marruecos y Francia correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
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- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Marruecos vs. Francia?
También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros del Mundial FIFA 2026.
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Dispositivos compatibles con DGO
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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Marruecos vs. Francia?
La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Marruecos vs. Francia por los 4tos de final del Mundial 2026
- Partido: Marruecos vs. Francia, por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
- Fecha: Jueves, 9 de julio de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV GO (DGO)
- Lugar: Gillette Stadium
- Ciudad: Foxborough, Massahusetts (Estados Unidos)
Horario en el mundo:
- Ecuador, Colombia y Perú: 3:00 p.m.
- Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT
- Bolivia, Venezuela y Chile: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
Francia avanzó a esta instancia tras derrotar a Paraguay 1-0, mientras que los “Leones del Atlas” clasificaron tras una contundente victoria de 3-0 frente a Canadá.
Marruecos y Francia protagonizarán un partido de pronóstico reservado en los cuartos de final del Mundial 2026. Después de eliminar a Paraguay y Canadpa, respectivamente, el ganador de este cruce clasificará a semifinales y se enfrentará al vencedor del partido entre España y Bélgica. Sigue toda la cobertura por DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE desde Massachusetts.