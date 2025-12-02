El Camp Nou se prepara para otra noche grande. Con Yamal, Raphinha y Lewandowski de nuevo juntos, el Barcelona quiere reafirmar su candidatura al título en la visita de un Atlético de Madrid lanzado. Un punto separa al Barça del Real Madrid y tres lo distancian del conjunto rojiblanco, lo que convierte el encuentro del martes en una batalla directa por el liderato.

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

Los antecedentes recientes invitan al espectáculo: nueve goles entre ambos en las semifinales de Copa del Rey del año pasado y duelos siempre abiertos en los últimos tiempos. Pero esta vez, la expectación va más allá del resultado. El regreso del tridente ofensivo que fue clave en el campeonato pasado reaviva la ilusión de los culés.

Hansi Flick, sin embargo, no oculta su preocupación por los desequilibrios defensivos. Ante el Alavés, su equipo remontó y ganó, pero volvió a dejar dudas atrás. El técnico alemán fue captado abatido tras el pitido final, imagen que refleja la tensión existente. Él mismo admitió su decepción por los errores y las dos expulsiones del banquillo.

Los regresos de Yamal y Lewandowski son un alivio, aunque ambos aún no están al cien por cien. Flick espera que el tiempo y los minutos compartidos les devuelvan la fluidez que hizo del equipo uno de los más temibles de Europa. En defensa, la ausencia prolongada de Araújo por motivos personales complica aún más el panorama.

Mientras tanto, el Atlético llega con siete victorias consecutivas y un registro notable: no ha comenzado perdiendo en sus últimos 14 partidos ligueros. Simeone, fiel a su estilo, espera un duelo intenso y táctico frente a un rival con “un ataque increíble”. Todo indica que el martes habrá fútbol del más alto nivel y mucho en juego.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Atlético Madrid por la fecha 15 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el clásico entre FC Barcelona y Atlético Madrid correspondiente a la jornada 15 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

FC Barcelona — Atlético Madrid: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Horario : 17:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)

: 17:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) Fecha : Martes 2 de diciembre de 2025

: Martes 2 de diciembre de 2025 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)