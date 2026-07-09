Francia y Marruecos se enfrentan en un atractivo duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, un compromiso que promete emociones de principio a fin entre dos selecciones que vienen demostrando un gran nivel a lo largo del torneo. Si no quieres perderte ningún detalle, DAZN Mundial será una de las principales plataformas para seguir el partido EN DIRECTO en España.

La cobertura de DAZN permitirá disfrutar del encuentro desde distintos dispositivos, ya sea por televisión, computadora, celular o tablet, ofreciendo una transmisión en alta definición y con acceso desde cualquier lugar con conexión a internet. A continuación, conoce cómo ver DAZN online y revisa los horarios oficiales del Francia vs. Marruecos según tu país.

¿Cómo ver DAZN Mundial online por TV o Internet?

Los aficionados que deseen seguir el partido entre Francia y Marruecos mediante DAZN Mundial cuentan con varias opciones para acceder a la transmisión en vivo:

App DAZN: Disponible para dispositivos Android e iOS. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta para disfrutar del encuentro en directo.

Disponible para dispositivos Android e iOS. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta para disfrutar del encuentro en directo. Sitio web de DAZN: Puedes ingresar desde cualquier navegador compatible en computadoras Windows, Mac o Linux y ver el partido desde la plataforma oficial.

Puedes ingresar desde cualquier navegador compatible en computadoras Windows, Mac o Linux y ver el partido desde la plataforma oficial. Smart TV: La aplicación de DAZN está disponible en televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y Hisense, entre otras compatibles.

La aplicación de DAZN está disponible en televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y Hisense, entre otras compatibles. Dispositivos de streaming: También puedes acceder mediante Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, Roku y Android TV.

También puedes acceder mediante Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, Roku y Android TV. Consolas de videojuegos: Algunas consolas como PlayStation y Xbox permiten instalar la aplicación de DAZN para seguir la transmisión desde el televisor.

Algunas consolas como PlayStation y Xbox permiten instalar la aplicación de DAZN para seguir la transmisión desde el televisor. Operadores de televisión compatibles: En determinados países, DAZN puede integrarse dentro de la oferta de algunos proveedores de televisión de pago.

Recuerda verificar la disponibilidad del servicio en tu país y contar con una suscripción activa para acceder a la transmisión del Mundial 2026.

Francia y Marruecos se enfrentan este viernes 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE, La 1 HD, Canal 1 HD, La 2 Cat, La 2 HD, DAZN Mundial, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos? Horarios por país

El partido entre Francia y Marruecos se disputará en Boston este jueves 9 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Estos son los horarios confirmados en distintos países: