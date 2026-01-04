El Santiago Bernabéu será escenario de un duelo clave en el inicio de 2026 cuando Real Madrid y Real Betis se enfrenten este domingo 4 de enero, por la fecha 19 de LaLiga 2025-2026. Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, el conjunto blanco sabe que no puede ceder terreno si quiere mantenerse firme en la pelea por el título, mientras que el equipo verdiblanco llega con la ilusión de dar el golpe en uno de los estadios más imponentes de Europa.

Ubicado en el segundo puesto de la tabla, el Real Madrid atraviesa un buen momento tras cerrar el 2025 con triunfos ante Talavera por la Copa del Rey y Sevilla en LaLiga, resultados que reforzaron su confianza.

Enfrente estará el Betis de Manuel Pellegrini, sexto en la clasificación y con una racha positiva que incluye una victoria copera ante Murcia y una contundente goleada frente a Getafe. Con ambos equipos en alza, el choque promete intensidad, buen fútbol y un partido decisivo para las aspiraciones de la parte alta de LaLiga.

DAZN adquirió parte de los derechos televisivos para emitir varios encuentros semanales del campeonato nacional en exclusiva en España. El partido de la jornada 19 de La Liga, Real Madrid — Real Betis, se transmitirá en directo a través del canal de pago que DAZN ofrece en diversas plataformas. Es imprescindible estar suscrito a este canal para poder ver toda la acción.

¿Dónde ver DAZN LaLiga EN DIRECTO, Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2025?

En España, el Real Madrid vs. Betis se verá en DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En TV

DAZN LaLiga — Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV

— Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV DAZN LaLiga 2 — Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV

— Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV LaLiga TV Bar — Dial 300 de Movistar+

Por streaming

DAZN Spain

Movistar Plus

Amazon Prime Video

Pasos para ver en DAZN LaLiga

En DAZN: iniciar sesión con suscripción que incluya LaLiga, abrir el evento desde la app en móvil, Smart TV, consola o navegador en PC.

¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?

Estos son los precios de los planes de DAZN en España para ver los partidos de LaLiga EA Sports y otras competencias deportivas:

DAZN LaLiga : 18,99 €/mes (fútbol de LaLiga).

: 18,99 €/mes (fútbol de LaLiga). DAZN Total : 29,99 €/mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, F1, etc.).

: 29,99 €/mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, F1, etc.). Movistar Plus+: precio según paquete contratado que incluya DAZN LaLiga.

¿En qué dispositivos se puede ver DAZN LaLiga?

Móviles y tablets

iPhone

iPad

Android

Fire Tablet

Navegadores en ordenador

Windows

macOS

Chromebook

Smart TV y dispositivos de streaming

Samsung Tizen

LG webOS

Sony/Google/Android TV

Hisense

Panasonic

Apple TV

Amazon Fire TV/Stick

Google Chromecast

Consolas

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

Xbox Series X

Xbox Series S

Horario, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Betis EN VIVO por LaLiga 2025

Fecha : Domingo 4 de enero de 2026

: Domingo 4 de enero de 2026 Partido : Real Madrid vs. Betis, por la fecha 19 de LaLiga 2025-26

: Real Madrid vs. Betis, por la fecha 19 de LaLiga 2025-26 Hora : 4:15 p.m. peninsular (3:15 p.m. en Islas Canarias)

: 4:15 p.m. peninsular (3:15 p.m. en Islas Canarias) Canal : DAZN LaLiga 1, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

: DAZN LaLiga 1, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar Streaming : DAZN Spain, Amazon Prime Video y Movistar Plus

: DAZN Spain, Amazon Prime Video y Movistar Plus Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)