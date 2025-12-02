La noche cae sobre Barcelona con la calma engañosa de los grandes días, esa quietud espesa que parece contener la respiración de toda una ciudad. En el vestuario local, tres camisetas cuelgan una junto a la otra como un presagio: Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski, el tridente que la temporada pasada empujó al Barça hacia el título, se reencuentra justo cuando el liderato vuelve a estar en juego. Afuera, el murmullo de la afición crece a medida que se acerca el martes 2 de diciembre, a partir de las 21:00 del horario peninsular, del duelo contra un Atlético de Madrid en plena racha, un rival que llega con la confianza de quien se sabe capaz de discutirle la cima a cualquiera. El marcador todavía está en blanco, pero el contexto ya pesa como un gol.

DAZN adquirió parte de los derechos televisivos para emitir varios encuentros semanales del campeonato nacional en exclusiva en España. El partido de la jornada 15 de La Liga, Barcelona — Atlético Madrid, se transmitirá en directo a través del canal de pago que DAZN ofrece en diversas plataformas. Es imprescindible estar suscrito a este canal para poder ver toda la acción desde el Carlos Tartiere.

Los recuerdos recientes añaden más leña al fuego. No ha pasado tanto tiempo desde aquella semifinal de Copa del Rey que terminó con un global de 5-4 para los azulgranas, una eliminatoria en la que cada ataque parecía definitivo y cada error, una condena. De esos enfrentamientos ha quedado la sensación de que, cuando se cruzan Barça y Atlético, el guion se rompe y la lógica se difumina entre goles y giros inesperados. Ahora, sin embargo, el primer choque liguero del curso trae un matiz diferente: no se trata solo de espectáculo, sino de medir fuerzas entre dos maneras de sostenerse en la pelea por el título, con el Barcelona agarrado a su talento ofensivo y el Atlético apoyado en una inercia casi imparable.

Hansi Flick entra al campo de entrenamiento con el ceño fruncido de quien celebra las victorias sin poder olvidar los avisos. La victoria por 3-1 ante el Alavés dejó tres puntos más en la tabla, pero también la imagen de una defensa que vuelve a conceder demasiado. No hace mucho, el técnico alemán se quedó sentado en el banquillo al final de un partido, la mirada perdida, mientras Raphinha, recién recuperado tras dos meses fuera, se inclinaba para consolarlo. Flick había visto cómo su equipo perdía balones imposibles y cómo el banquillo se quedaba con dos tarjetas rojas de más, síntomas de un nerviosismo que no encaja con la ambición de un líder. Sabe que sus once triunfos, un empate y dos derrotas no cuentan toda la historia.

Sobre el césped, Yamal se lleva la mano al pubis en algún gesto fugaz, recordando las molestias que todavía le acompañan; Lewandowski mide cada carrera, aún con el eco reciente de su lesión. Los dos se buscan con la mirada, tratando de reencontrar esa complicidad que la temporada pasada convertía cualquier balón perdido en una oportunidad.

A su lado, Raphinha vuelve a sentir el peso de ser titular, de estar ahí cuando el equipo más lo necesita. El tridente se mueve, combina, lo intenta, pero la chispa aún no es la misma. Flick observa en silencio, imaginando el momento en que los tres vuelvan a funcionar como un engranaje perfecto, sumando minutos como quien afila un arma antes de la batalla.

Mientras tanto, en la zaga, la ausencia de Ronald Araújo se siente como un hueco difícil de llenar: una “situación privada” lo mantiene lejos del equipo justo cuando los fantasmas de su expulsión ante el Chelsea siguen rondando.

En otro punto de la geografía española, el Atlético afina su propio plan. Viene de una única derrota liguera, aquella primera jornada contra el Espanyol, y desde entonces ha encadenado siete victorias consecutivas en todas las competiciones, sin empezar perdiendo en sus últimos catorce partidos. Donde el Barça ha sido especialista en remontar, acumulando doce puntos después de ir por detrás, el equipo de Simeone ha construido su fortaleza desde el inicio de cada encuentro, imponiendo su ley desde el primer minuto.

El técnico argentino se sienta en la sala de prensa, se acomoda la gorra imaginaria de estratega y dibuja con palabras el partido que se avecina: un rival con un ataque increíble, individualidades decisivas y un estilo de posesión que obliga a estar fuertes en cada duelo. Mientras tanto, en San Mamés espera otro examen para el Real Madrid de Xabi Alonso, atrapado en una racha de empates que ha cedido el liderato. Pero es en Barcelona donde, bajo los focos, el relato de esta Liga parece preparado para escribir un

Horario, TV y dónde ver el FC Barcelona — Atlético Madrid en vivo por LaLiga 2025

Fecha : Martes 2 de diciembre de 2025

: Martes 2 de diciembre de 2025 Partido : FC Barcelona vs. Atlético Madrid, por la Jornada 15 de LaLiga 2025

: FC Barcelona vs. Atlético Madrid, por la Jornada 15 de LaLiga 2025 Hora : 21:00 peninsular (20:00 en Islas Canarias)

: 21:00 peninsular (20:00 en Islas Canarias) Canal : DAZN LaLiga 1, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

: DAZN LaLiga 1, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar Streaming : DAZN Spain, Amazon Prime Video y Movistar Plus

: DAZN Spain, Amazon Prime Video y Movistar Plus Estadio: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (España)