Este sábado 31 de octubre, el ANB Arena de Riad será testigo de una intensa batalla sobre el ring: Christian M’billi pondrá en juego su título supermediano del CMB ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El púgil tapatío llega con el objetivo claro de recuperar el dominio absoluto de la división y seguir agrandando su legado en el boxeo mexicano. Sigue la transmisión del combate EN VIVO y ONLINE por DAZN Boxeo.

Un complicado reto tendrá Canelo este sábado. M’billi es un peleador agresivo que ahoga a sus rivales con presión continua, gran resistencia física y un ataque implacable que busca desgastar y quebrar las defensas a base de golpes.

Ante este estilo frontal, Canelo deberá recurrir a su jerarquía, precisión y lectura táctica para neutralizar el empuje del francés. El mexicano ya conoce el éxito en este escenario tras vencer a William Scull el año pasado, pero ahora necesita un triunfo convincente que deje atrás la caída frente a Terence Crawford y confirme que sigue perteneciendo a la élite mundial.

¿Cómo ver DAZN PPV EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli por pelea de boxeo?

Para ver la pelea entre Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Estados Unidos, los aficionados podrán adquirir el evento mediante DAZN PPV. La cartelera principal comenzará a las 13:00 horas (ET).

El precio de compra individual del evento en Estados Unidos es de US$79.99.

Además de DAZN PPV, los derechos del combate en territorio estadounidense también incluyen otra opción oficial de pago por evento. Sin embargo, quienes ya utilicen la plataforma DAZN podrán acceder a la función desde el mismo servicio una vez adquirido el PPV correspondiente.

Es importante tener en cuenta que la compra del PPV corresponde al acceso específico de esta función. Las condiciones de suscripción y acceso pueden variar según el país y el tipo de cuenta del usuario.

Horarios y canales para ver la transmisión de la pelea de Canelo Álvarez hoy sábado 31 de octubre desde Arabia Saudita en México y Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Cuánto cuesta DAZN Boxeo para ver la pelea de Canelo Álvarez EN VIVO?

La pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli es un evento que se podrá ver EN VIVO por DAZN Pay-Per-View en Estados Unidos, España, Reino Unido, Australia y etc. A continuación te compartimos el monto que deberás pagar para disfrutar del combate de boxeo.

País Modalidad de acceso en DAZN Precio del evento Estados Unidos Pago Por Evento (PPV) directo $79.99 USD (o incluido en plan DAZN Ultimate) España Pago Por Evento (PPV) 19,99 € Reino Unido Pago Por Evento (PPV) £24.99 GBP Australia Pago Por Evento (PPV) $49.95 AUD

¿En qué dispositivos puedo ver DAZN PPV?

Una de las ventajas de DAZN es que permite seguir sus transmisiones desde diferentes dispositivos conectados a internet. Dependiendo de la compatibilidad del mercado y del dispositivo, los usuarios pueden acceder mediante:

Smart TV compatibles.

Amazon Fire TV y Fire Stick.

Apple TV.

Android TV.

Google TV.

Chromecast.

Roku.

Teléfonos y tabletas con sistemas compatibles.

Computadoras mediante navegador web.

Consolas y otros dispositivos habilitados para la aplicación de DAZN.

De esta manera, la compra del PPV no limita la transmisión únicamente a una pantalla. Los aficionados pueden seguir la cartelera desde casa en un televisor o acceder a la pelea desde un dispositivo móvil, siempre que tengan una conexión estable a internet y una cuenta compatible con el evento.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli? Horario en Estados Unidos

En Estados Unidos, la transmisión del evento a través de DAZN PPV inicia en horas del mediodía/tarde debido a la diferencia horaria con Riad, Arabia Saudita.

Zona horaria Ciudad Hora de inicio del evento Hora de la pelea de Canelo (aprox.) ET (Eastern Time) Miami, Nueva York, Atlanta 1:00 p. m. 5:00 p. m. CT (Central Time) Houston, Dallas, Chicago 12:00 p. m. 4:00 p. m. MT (Mountain Time) Denver, Phoenix, Salt Lake City 11:00 a.m. 3:00 p. m. PT (Pacific Time) Los Ángeles, Las Vegas, Seattle 10:00 a.m. 2:00 p. m.

Canelo Álvarez vs. Mbilli: Cartelera

Canelo Álvarez vs. Christian Mbili: Mundial WBC del peso supermedio.

Jaime Munguia vs. Nikita Zon: Mundial WBA del supermedio.

Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon: Mundial WBO del peso pluma.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin: peso supergallo.

Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas: peso superpluma.

Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea: peso medio.

Brayan Leon Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre: peso supermedio.

Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina: peso superpluma.

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez: peso supermedio

Vamos a tener 3 peleas por el título (supermediano del CMB, supermediano de la AMB y pluma de la OMB).

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)