¡La Azzurra se juega la vida en un duelo no apto para cardíacos! Italia visita a Bosnia y Herzegovina en Zenica este martes 31 de marzo desde las 2:45 p. m. ET / 11:45 a. m. PT para definir quién se queda con el codiciado boleto al Mundial 2026 en esta infartante final del Repechaje Ruta A. Si buscas cómo ver Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO y GRATIS, podrás seguir cada jugada a través de las señales oficiales y plataformas de streaming que te presentaremos en esta práctica guía.

El equipo de Gennaro Gattuso llega con la confianza en alto tras vencer a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, pero no deben confiarse: el eterno Edin Džeko conoce a la perfección las defensas italianas y busca la hazaña histórica en casa. El conjunto italiano domina el historial con cuatro victorias en sus últimos cinco choques, pero en un repechaje mundialista las estadísticas quedan de lado cuando suena el silbato inicial.

¿A qué hora ver EN VIVO Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo al Mundial 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo al Mundial 2026 este martes 31 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:45 pm

Estados Unidos (CT): 1:45 pm

Estados Unidos (MT): 12:45 pm

Estados Unidos (PT): 11:45 am

México (CDMX): 12:45 pm

España: 7:45 pm

Puerto Rico: 2:45 pm

República Dominicana: 2:45 pm

Panamá: 1:45 pm

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Guatemala: 12:45 pm

Honduras: 12:45 pm

Nicaragua: 12:45 pm

Argentina: 3:45 pm

Brasil (Brasilia): 3:45 pm

Uruguay: 3:45 pm

Chile (Santiago): 3:45 pm

Paraguay: 3:45 pm

Bolivia: 2:45 pm

Venezuela: 2:45 pm

Ecuador: 1:45 pm

Perú: 1:45 pm

Colombia: 1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo al Mundial 2026?

Este martes 31 de marzo se podrá ver el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje UEFA al Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One

Italia: RAI 1 y RaiPlay

Argentina: ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina

Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX y NAICOM