El Estadio de Montilivi será el escenario de un vibrante derbi catalán este lunes 16 de febrero de 2026, cuando el Girona reciba al FC Barcelona por la jornada 24 de LaLiga. Para los residentes en Estados Unidos, la acción comienza a las 15:00 ET / 12:00 PT, una hora ideal para disfrutar del fútbol de élite durante el día. El equipo de Hansi Flick llega con la mira puesta en el liderato, mientras que el Girona busca dar la sorpresa en casa y frenar la racha azulgrana. Si te preguntas cómo ver el partido FC Barcelona — Girona EN VIVO GRATIS por LaLiga 2026, así como los horarios, posibles formaciones y guía de canales TV, en este artículo encontrarás toda esa información y más.

El último antecedente favorece al Barcelona con un ajustado 2-1, pero el Girona ha demostrado que en su estadio es un rival temible capaz de complicar a cualquier gigante. Este lunes, los detalles tácticos y la magia de figuras como Lamine Yamal serán determinantes para definir quién se queda con los tres puntos en Cataluña. Además de la TV, puedes seguir el minuto a minuto en plataformas digitales para no perderte las alineaciones confirmadas y los goles al instante. ¡Vive la pasión de LaLiga EA Sports 2026 y apoya a tu equipo favorito en este choque de titanes catalanes!

¡Duelo de titanes en Cataluña! Mira qué canal transmite el Girona vs. FC Barcelona en vivo hoy. No te pierdas LaLiga 2026 desde EE. UU., México y España con la mejor cobertura por TV y streaming. ¿Quién se llevará los tres puntos? | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Gestión Mix

Horarios para ver EN VIVO el partido FC Barcelona — Girona por LaLiga 2025-26

Estados Unidos: 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil (Brasilia): 5:00 p.m.

Canales para ver EN VIVO el partido FC Barcelona — Girona por LaLiga 2025-26

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV. Si prefieres ver el partido FC Barcelona — Girona por LaLiga 2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

Si quieres ver el FC Barcelona — Girona en México, tienes que sintonizar Sky Sports. Los números de los canales son 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México. Recuerda que SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($299 pesos mensuales) y Sky+ Premium ($499 pesos mensuales).

En países como Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia y Paraguay se podrá ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de DGO (DirecTV GO) y su señal deportiva DSports. La plataforma ofrecerá la transmisión en directo del encuentro vía streaming, permitiendo ver el partido desde dispositivos móviles, smart TV, computadoras o tablets, con acceso exclusivo para suscriptores y cobertura completa antes, durante y después del duelo.

En España, el partido entre Girona y FC Barcelona se podrá ver EN VIVO a través de Movistar Plus+, la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de LaLiga EA Sports. El encuentro será emitido por Movistar LaLiga y Movistar LaLiga UHD, disponibles tanto en televisión como en streaming mediante la app y el sitio web de Movistar, permitiendo a los aficionados seguir el duelo en directo desde cualquier dispositivo compatible. Asimismo, también podrás disfrutarlo a través de DAZN, DAZN1 y DAZN LaLiga.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)

Posibles alineaciones del FC Barcelona — Girona

Girona Fútbol Club: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Daley Blind, Vitor Reis, Hugo Rincón; Fran Beltrán, Iván Martín Núñez; Bryan Gil, Thomas Lemar, Viktor Tsygankov; Vladyslav Vanat.

Fútbol Club Barcelona: Joan García; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Koundé; De Jong, Eric García, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.