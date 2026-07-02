Tras clasificar como segundos en sus respectivos grupos, Portugal y Croacia se verán las caras este jueves 02 de julio, a partir de las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 7:00 pm ET / 4:00 pm PT en el BMO Field en Toronto, Ontario, Canadá, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. ¿Quieres ver el partido Portugal vs. Croacia en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? A continuación, te comparto cuál es la transmisión por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.
¿Dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Portugal vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
|País / Región
|TV / Cable principales
|Streaming / Online principales
|México (todas las zonas)
|VIX Premium (Pase Mundial 2026)
|Estados Unidos (todas las zonas)
|FOX Network, Telemundo, Futbol de Primera Radio
|fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC
|Argentina
|DSports, Telefe, TyC Sports (según programaciones locales)
|DGO, Paramount+, Telefe digital, TyC Sports Play (según grilla)
|Uruguay
|DSports
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Chile
|DSports, Chilevisión
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV
|--
|Venezuela
|Televen, DSports
|inter, DGO (donde esté disponible)
|Perú
|DSports, América Televisión
|DGO, América tvGO, TV 360
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play (según programación), ditu, Paramount+
|Ecuador
|DSports, Teleamazonas
|DGO, Paramount+
|Portugal
|Sport TV1, Sport TV5
|SIC, Sport TV Multiscreen
|Croacia
|HRT 2, HRTi
|MAXtv To Go
¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia HOY jueves 02 de julio?
Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Portugal vs. Croacia en vivo y en directo este jueves 02 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|Hora local del partido
|Día local
|México
|17:00
|Jueves 02/07
|Estados Unidos ET
|19:00
|Jueves 02/07
|Estados Unidos
|21:00
|Jueves 02/07
|Estados Unidos
|20:00
|Jueves 02/07
|Estados Unidos
|19:00
|Jueves 02/07
|Argentina
|20:00
|Jueves 02/07
|Brasil
|20:00
|Jueves 02/07
|Uruguay
|20:00
|Jueves 02/07
|Paraguay
|20:00
|Jueves 02/07
|Chile
|19:00
|Jueves 02/07
|Bolivia
|19:00
|Jueves 02/07
|Venezuela
|19:00
|Jueves 02/07
|Perú
|18:00
|Jueves 02/07
|Colombia
|18:00
|Jueves 02/07
|Ecuador
|18:00
|Jueves 02/07
|Portugal
|00:00
|Viernes 03/07
|Croacia
|01:00
|Viernes 03/07
Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Jueves, 02 de julio de 2026
- Partido: Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Hora: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas Bogotá / 20:00 horas Buenos Aires / 7 pm ET / 4 pm PT
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Lugar: BMO Field
- Ciudad: Toronto, Ontario
- País: Canadá