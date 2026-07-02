Tras clasificar como segundos en sus respectivos grupos, Portugal y Croacia se verán las caras este jueves 02 de julio, a partir de las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 7:00 pm ET / 4:00 pm PT en el BMO Field en Toronto, Ontario, Canadá, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 . ¿Quieres ver el partido Portugal vs. Croacia en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? A continuación, te comparto cuál es la transmisión por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.

Señal de Telemundo Deportes en vivo y en directo para ver el partido de Portugal vs. Croacia, por 16avos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Portugal vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País / Región TV / Cable principales Streaming / Online principales México (todas las zonas) VIX Premium (Pase Mundial 2026) Estados Unidos (todas las zonas) FOX Network, Telemundo, Futbol de Primera Radio fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC Argentina DSports, Telefe, TyC Sports (según programaciones locales) DGO, Paramount+, Telefe digital, TyC Sports Play (según grilla) Uruguay DSports DGO, AUF TV, Paramount+ Chile DSports, Chilevisión DGO, Paramount+ Paraguay GEN, Trece, Unicanal -- Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV -- Venezuela Televen, DSports inter, DGO (donde esté disponible) Perú DSports, América Televisión DGO, América tvGO, TV 360 Colombia Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play (según programación), ditu, Paramount+ Ecuador DSports, Teleamazonas DGO, Paramount+ Portugal Sport TV1, Sport TV5 SIC, Sport TV Multiscreen Croacia HRT 2, HRTi MAXtv To Go

Conoce cómo ver por TV y dónde seguir online el partido Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS HOY 2 de julio, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde el BMO Field de Toronto, Canadá. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia HOY jueves 02 de julio?

Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Portugal vs. Croacia en vivo y en directo este jueves 02 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido Día local México 17:00 Jueves 02/07 Estados Unidos ET 19:00 Jueves 02/07 Estados Unidos 21:00 Jueves 02/07 Estados Unidos 20:00 Jueves 02/07 Estados Unidos 19:00 Jueves 02/07 Argentina 20:00 Jueves 02/07 Brasil 20:00 Jueves 02/07 Uruguay 20:00 Jueves 02/07 Paraguay 20:00 Jueves 02/07 Chile 19:00 Jueves 02/07 Bolivia 19:00 Jueves 02/07 Venezuela 19:00 Jueves 02/07 Perú 18:00 Jueves 02/07 Colombia 18:00 Jueves 02/07 Ecuador 18:00 Jueves 02/07 Portugal 00:00 Viernes 03/07 Croacia 01:00 Viernes 03/07

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Jueves, 02 de julio de 2026

Jueves, 02 de julio de 2026 Partido: Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 Hora: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas Bogotá / 20:00 horas Buenos Aires / 7 pm ET / 4 pm PT

17:00 horas CDMX / 18:00 horas Bogotá / 20:00 horas Buenos Aires / 7 pm ET / 4 pm PT TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Lugar: BMO Field

BMO Field Ciudad: Toronto, Ontario

Toronto, Ontario País: Canadá