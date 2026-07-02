Ronie Bautista
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Tras clasificar como segundos en sus respectivos grupos, Portugal y Croacia se verán las caras este jueves 02 de julio, a partir de las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 7:00 pm ET / 4:00 pm PT en el BMO Field en Toronto, Ontario, Canadá, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. ¿Quieres ver el partido Portugal vs. Croacia en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? A continuación, te comparto cuál es la transmisión por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.

Señal de Telemundo Deportes en vivo y en directo para ver el partido de Portugal vs. Croacia, por 16avos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Telemundo Deportes en vivo y en directo para ver el partido de Portugal vs. Croacia, por 16avos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Portugal vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País / RegiónTV / Cable principalesStreaming / Online principales
México (todas las zonas)VIX Premium (Pase Mundial 2026)
Estados Unidos (todas las zonas)FOX Network, Telemundo, Futbol de Primera RadiofuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC
ArgentinaDSports, Telefe, TyC Sports (según programaciones locales)DGO, Paramount+, Telefe digital, TyC Sports Play (según grilla)
UruguayDSportsDGO, AUF TV, Paramount+
ChileDSports, ChilevisiónDGO, Paramount+
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV--
VenezuelaTeleven, DSportsinter, DGO (donde esté disponible)
PerúDSports, América TelevisiónDGO, América tvGO, TV 360
ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play (según programación), ditu, Paramount+
EcuadorDSports, TeleamazonasDGO, Paramount+
PortugalSport TV1, Sport TV5SIC, Sport TV Multiscreen
CroaciaHRT 2, HRTiMAXtv To Go
Conoce cómo ver por TV y dónde seguir online el partido Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS HOY 2 de julio, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde el BMO Field de Toronto, Canadá. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo ver por TV y dónde seguir online el partido Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS HOY 2 de julio, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde el BMO Field de Toronto, Canadá. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia HOY jueves 02 de julio?

Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Portugal vs. Croacia en vivo y en directo este jueves 02 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / RegiónHora local del partidoDía local
México17:00Jueves 02/07
Estados Unidos ET19:00Jueves 02/07
Estados Unidos21:00Jueves 02/07
Estados Unidos20:00Jueves 02/07
Estados Unidos19:00Jueves 02/07
Argentina20:00Jueves 02/07
Brasil20:00Jueves 02/07
Uruguay20:00Jueves 02/07
Paraguay20:00Jueves 02/07
Chile19:00Jueves 02/07
Bolivia19:00Jueves 02/07
Venezuela19:00Jueves 02/07
Perú18:00Jueves 02/07
Colombia18:00Jueves 02/07
Ecuador18:00Jueves 02/07
Portugal00:00Viernes 03/07
Croacia01:00Viernes 03/07

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Jueves, 02 de julio de 2026
  • Partido: Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
  • Hora: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas Bogotá / 20:00 horas Buenos Aires / 7 pm ET / 4 pm PT
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Lugar: BMO Field
  • Ciudad: Toronto, Ontario
  • País: Canadá
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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