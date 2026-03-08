¿Quién será el ganador de la pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2? ¡La jaula está lista para una guerra histórica! Este sábado 7 de marzo, el octágono vibra con el esperado UFC 326, donde Max “Blessed” Holloway defiende su emblemático cinturón BMF frente al aguerrido Charles “Do Bronx” Oliveira. Esta revancha llega once años después de su primer encuentro, el cual terminó de forma agridulce por una lesión temprana del brasileño. Hoy, ambos guerreros regresan en su mejor nivel físico y técnico, buscando no solo el título del peleador más rudo, sino también escalar posiciones críticas en la competitiva división de peso ligero.

Si te preguntas cómo quedó la pelea Holloway vs. Oliveira 2, mantente conectado a nuestra cobertura de resultados en directo para conocer al ganador de esta épica batalla. El cinturón BMF, que ha pasado por manos de leyendas como Jorge Masvidal y Justin Gaethje, busca hoy un dueño definitivo en una de las peleas más icónicas del 2026. Los fanáticos hispanos en Estados Unidos podrán seguir cada golpe y sumisión a través de Paramount Plus y ESPN+ PPV. No te pierdas el desenlace de esta cartelera estelar que promete nocauts de infarto.

La cartelera estelar del UFC 326 no se queda atrás, ofreciendo combates que definirán el futuro de varias categorías este fin de semana. Desde las preliminares hasta el choque estelar en Las Vegas, la adrenalina está garantizada para quienes buscan resultados de la cartelera en vivo. Holloway viene de propinar uno de los nocauts más memorables en la historia de la empresa, pero Oliveira es el máximo finalizador de la UFC y busca redención. Prepárate para una noche de acción pura donde la estrategia y el corazón se pondrán a prueba sobre la lona.

Sigue nuestra actualización minuto a minuto para saber quién se consagra como el “Baddest Motherf***er” del deporte y cómo se mueven los rankings tras el evento. Además de la pelea principal, analizaremos los bonos por desempeño y las sorpresas que deje esta velada inolvidable para el mundo de las MMA. Ya sea que apoyes el boxeo fluido de Holloway o el jiu-jitsu letal de Oliveira, aquí tendrás la información más fresca y directa. ¡Ajusta tu pantalla, reúne a tus amigos y vive la pasión del UFC 326 con nosotros hoy mismo!

¿Quién ganó la pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2? Resultado final del UFC 326

Sigue todos los resultados de la cartelera del UFC 326 EN VIVO y EN DIRECTO con la revancha entre Max Holloway y Charles Oliveira:

Categoría (División) Pelea Resultado final Pelea por el cinturón BMF (Peso ligero) Max Holloway vs. Charles Oliveira -- Peso medio Caio Borralho vs. Reinier de Ridder -- Peso gallo Rob Font vs. Raul Rosas Jr. -- Peso medio Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira -- Peso gallo Cody Garbrandt vs. Xiao Long -- Peso medio Donte Johnson vs. Dusko Todorovic -- Peso pluma Ricky Turcios vs. Alberto Montes -- Peso mosca Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel -- Peso mosca Sumudaerji vs Jesús Aguilar -- Peso pluma Joosang vs Gastón Bolaños Peso semipesado Luke Fernández vs Rodolfo Bellato

Cartelera completa del UFC 326: Jack Max Holloway vs. Charles Oliveira 2

Cartel estelar

Max Holloway vs. Charles Oliveira - Pelea por el cinturón BMF (Peso ligero)

Caio Borralho vs. Reinier de Ridder - Peso medio

Rob Font vs. Raul Rosas Jr. - Peso gallo

Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira - Peso medio

Prelims

Cody Garbrandt vs. Xiao Long - Peso gallo

Donte Johnson vs. Dusko Todorovic - Peso medio

Ricky Turcios vs. Alberto Montes - Peso pluma

Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel - Peso mosca

Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.

Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.

Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.