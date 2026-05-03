Este sábado 2 de mayo, el T-Mobile Arena de Las Vegas se convirtió en el escenario de una de las peleas más esperadas de todo el 2026. Por la categoría de peso crucero, se enfrentaron Gilberto Ramírez y David Benavidez por los cinturones de la AMB y OMB que eran de posesión del ‘Zurdo’. Este combate también marcó el debut de Benavidez en la categoría de peso crucero, siendo dos categorías superiores respecto a la categoría de supermediano, donde inició en el boxeo profesional.

David Benavidez se enfrentará a Gilberto "Zurdo" Ramírez el próximo sábado 2 de mayo por los títulos mundiales de peso crucero de la OMB y la AMB. (Foto: X @GoldenBoyBoxing)

¿Cómo quedó la pelea del Zurdo Ramírez vs. David Benavidez?

El Zurdo Ramírez y David Benavidez nos han regalado un enorme combate en la categoría de peso crucero, que es la previa a los pesos pesados. Ambos boxeadores de origen mexicano se encuentran en lo más alto de dicha categoría y a continuación te contaré quién se quedó con los títulos de la AMB y OMB que previo al inicio del combate le pertenecían a Gilberto Ramírez.

Pelea Resultado final Gilberto Ramírez vs. David Benavidez

Cabe destacar que este ha sido el debut de David Benavidez en la categoría de peso crucero. Previamente ha participado de las categorías supermediano y semipesado, dominando a cuanto rival se le puso en frente.

Récord actual del Zurdo Ramírez y David Benavidez previo a la pelea

Gilberto “Zurdo” Ramírez

Récord total: 48 victorias y 1 derrota.

48 victorias y 1 derrota. Victorias por KO: 30.

30. Derrotas: 1 (ante Dmitry Bivol en 2022).

1 (ante Dmitry Bivol en 2022). Estatus actual: Campeón de peso crucero (AMB y OMB).

David Benavidez

Récord total: 31 victorias y 0 derrotas (invicto).

31 victorias y 0 derrotas (invicto). Victorias por KO: 25.

25. Derrotas: 0.

0. Estatus actual: Excampeón mundial en peso supermediano y semipesado; debuta en la división de peso crucero.