Este sábado 31 de octubre, Canelo Álvarez volvió a la acción después de la dura derrota que sufrió frente a Terence Crawford. El boxeador mexicano se midió con Christian M’billi en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, con el título supermediano del CMB en juego. Ambos púgiles protagonizaron un intenso enfrentamiento en el que desplegaron sus mejores recursos en busca de la victoria. La cartelera también incluyó la defensa del campeonato mundial supermediano de la AMB por parte de Jaime Munguía ante Nikita Zon, mientras que Rafael Espinoza expuso su cinturón mundial pluma de la OMB frente a Ricardo Blandon.

¿Quién ganó la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Peleas Categoría Resultados Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli Mundial WBC del peso supermediano Pendiente Jaime Munguía vs. Nikita Zon Mundial WBA del peso supermediano Pendiente Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandón Mundial WBO del peso pluma Rafael Espinoza ganó por TKO en el tercer asalto (detención médica). David Picasso vs. Carl Jammes Martin Peso supergallo Carl Jammes Martin ganó por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93). Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas Peso superpluma Reito Tsutsumi ganó por TKO en el segundo asalto. Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea Peso medio Emiliano Rojo ganó por TKO en el cuarto asalto. Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre Peso supermediano Brayan León ganó por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2). Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina Peso superpluma Sultan Almohammed ganó por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2). Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez Peso supermediano Bek Nurmaganbet ganó por KO en el primer asalt

Canelo Álvarez: Record

Peleas totales: 68

Victorias: 63

Por nocaut (KO/TKO): 39

Por decisión: 24

Derrotas: 3 (todas por decisión)

Empates: 2

País: México

Edad: 36 años

Álvarez ha conquistado títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes: peso superwélter (154 lb), peso mediano (160 lb), peso supermediano (168 lb) y peso semipesado (175 lb).

Horarios y canales para ver la transmisión de la pelea de Canelo Álvarez hoy sábado 31 de octubre desde Arabia Saudita en México y Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

Christian Mbili: Record

Peleas totales: 30

Victorias: 29

Por nocaut (KO/TKO): 24

Por decisión: 5

Derrotas: 0

Empates: 1 (decisión dividida frente a Lester Martínez en septiembre de 2025)

Edad: 31 años

País: Camerún/Francia

Entre sus triunfos más destacados se encuentran victorias sobre Sergiy Derevyanchenko, Maciej Sulecki, Carlos Góngora y Rohan Murdock.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)