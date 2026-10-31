Este sábado 31 de octubre, Canelo Álvarez volvió a la acción después de la dura derrota que sufrió frente a Terence Crawford. El boxeador mexicano se midió con Christian M’billi en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, con el título supermediano del CMB en juego. Ambos púgiles protagonizaron un intenso enfrentamiento en el que desplegaron sus mejores recursos en busca de la victoria. La cartelera también incluyó la defensa del campeonato mundial supermediano de la AMB por parte de Jaime Munguía ante Nikita Zon, mientras que Rafael Espinoza expuso su cinturón mundial pluma de la OMB frente a Ricardo Blandon.
¿Quién ganó la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?
|Peleas
|Categoría
|Resultados
|Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli
|Mundial WBC del peso supermediano
|Pendiente
|Jaime Munguía vs. Nikita Zon
|Mundial WBA del peso supermediano
|Pendiente
|Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandón
|Mundial WBO del peso pluma
|Rafael Espinoza ganó por TKO en el tercer asalto (detención médica).
|David Picasso vs. Carl Jammes Martin
|Peso supergallo
|Carl Jammes Martin ganó por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
|Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas
|Peso superpluma
|Reito Tsutsumi ganó por TKO en el segundo asalto.
|Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea
|Peso medio
|Emiliano Rojo ganó por TKO en el cuarto asalto.
|Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre
|Peso supermediano
|Brayan León ganó por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
|Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina
|Peso superpluma
|Sultan Almohammed ganó por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
|Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez
|Peso supermediano
|Bek Nurmaganbet ganó por KO en el primer asalt
Canelo Álvarez: Record
- Peleas totales: 68
- Victorias: 63
- Por nocaut (KO/TKO): 39
- Por decisión: 24
- Derrotas: 3 (todas por decisión)
- Empates: 2
- País: México
- Edad: 36 años
Álvarez ha conquistado títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes: peso superwélter (154 lb), peso mediano (160 lb), peso supermediano (168 lb) y peso semipesado (175 lb).
Christian Mbili: Record
- Peleas totales: 30
- Victorias: 29
- Por nocaut (KO/TKO): 24
- Por decisión: 5
- Derrotas: 0
- Empates: 1 (decisión dividida frente a Lester Martínez en septiembre de 2025)
- Edad: 31 años
- País: Camerún/Francia
Entre sus triunfos más destacados se encuentran victorias sobre Sergiy Derevyanchenko, Maciej Sulecki, Carlos Góngora y Rohan Murdock.