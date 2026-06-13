Ahora mismo, en el SoFi Stadium, se enfrentan las selecciones de Paraguay y Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026. Como se trata de un encuentro emocionante, aquí se te indicará cómo quedó el partido. Por lo pronto, ambas escuadras igualan 0-0.
¿A qué hora inició EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) en distintos países del mundo?
El juego Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT)?
Este viernes 12 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, Tubi, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: MagentaTV
- Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX, FOX
- El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador, FOX
- Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX
- República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo
Resultado final del Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT)
En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026.