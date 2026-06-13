Ahora mismo, en el SoFi Stadium, se enfrentan las selecciones de Paraguay y Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026. Como se trata de un encuentro emocionante, aquí se te indicará cómo quedó el partido. Por lo pronto, ambas escuadras igualan 0-0.

El Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora inició EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) en distintos países del mundo?

El juego Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT)?

Este viernes 12 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, Tubi, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX, FOX

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador, FOX

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo

Resultado final del Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT)

En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026.