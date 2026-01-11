La final de la Supercopa de España en Yedá tendrá un marco inmejorable: FC Barcelona y Real Madrid se verán las caras nuevamente, ahora con la expectativa añadida de ver si Kylian Mbappé llega recuperado para el conjunto blanco. El equipo de Xabi Alonso se ganó su lugar en el Clásico tras superar 2-1 al Atlético de Madrid en una semifinal trepidante, marcada por la intensidad y la tensión típica de los grandes duelos. El recuerdo de la edición pasada, en la que el Barça se quedó con el título también en suelo saudí, añade un componente de revancha deportiva para los merengues.

¿Quién ganó la Supercopa de España 2026? Resultado del FC Barcelona vs. Real Madrid

Previa de la final de la Supercopa de España 2026

El camino del Real Madrid hacia la final tuvo emoción desde el inicio, gracias al gol tempranero del uruguayo Federico Valverde a los 2 minutos, que condicionó el plan de partido del Atlético. Ya en la segunda mitad, Rodrygo apareció al 55′ para ampliar la ventaja y encaminar la clasificación. Sin embargo, el tanto de Alexander Sorloth al 58′ devolvió la incertidumbre al marcador y obligó al equipo blanco a resistir los arreones de un rival que venía de imponerse por 5-2 en LaLiga, pero que esta vez no pudo trasladar esa superioridad al marcador.

Más allá de lo futbolístico, el derbi dejó una nota polémica con el cruce entre Diego Simeone y Vinícius Junior. El brasileño, sustituido en los minutos finales, mantuvo un tenso intercambio de palabras con el técnico colchonero mientras se retiraba al banquillo, lo que derivó en amonestación para ambos. La polémica continuó después del pitazo final, cuando en un video de Instagram que captó el momento, Vinícius comentó con la frase “Has perdido otra eliminatórias”, acompañada de emoticonos tristes, encendiendo aún más el ambiente alrededor de la semifinal.

Con el boleto a la final ya asegurado, el Real Madrid centra ahora sus esfuerzos en el Clásico ante el Barcelona, en una reedición del duelo por el título que el Barça ganó el año pasado. Xabi Alonso valoró el triunfo como “el camino para poder pelear el título del domingo”, subrayando la importancia del gol de Valverde para gestionar el partido. Sobre Mbappé, el técnico confirmó que el goleador francés “se encuentra mucho mejor” de su lesión y que tendrá “las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás”, dejando abierta la puerta a su presencia en una final que promete ser otro gran capítulo de la rivalidad entre Barça y Madrid.

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial.