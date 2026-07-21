El Estadio Nemesio Díez abre sus puertas este martes 21 de julio (9:05 pm Tiempo del Centro / 11:05 pm ET / 8:05 pm PT) para recibir uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Deportivo Toluca y Pumas UNAM se enfrentan en un choque de realidades opuestas dentro de la Liga MX, captando la atención de la afición hispana en Estados Unidos y alrededor del planeta. Mientras los locales buscan consolidar su fuerte inicio de temporada, el cuadro universitario llega con la urgencia de sumar sus primeros puntos para no rezagarse en la tabla general desde las primeras fechas. A continuación, te explicamos los horarios y los canales de televisión que debes sintonizar para verlo desde el lugar donde te encuentras en dispositivos móviles, canales de TV y, también, los horarios.

Los Diablos Rojos, bajo la dirección técnica del argentino Antonio Mohamed, encaran este compromiso con gran confianza tras debutar con una sólida victoria de 2-0 en su visita a Chivas. En contraste, los Pumas de Esteban Solari necesitan ajustar su estrategia defensiva de forma inmediata. A pesar de contar en el arco con la experiencia internacional del costarricense Keylor Navas, el equipo auriazul sufrió una dura caída por 0-3 ante Pachuca durante el partido inaugural del campeonato.

La estadística reciente inclina la balanza hacia el conjunto escarlata, que mantiene un invicto en sus últimos cinco enfrentamientos directos contra los felinos, registrando un saldo de dos victorias, tres empates y una diferencia positiva de nueve goles a favor.

¿A qué hora juegan Toluca — Pumas UNAM por el Clausura de la Liga Promerica 2026?

A partir de las 9:05 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) se dará inicio al duelo entre Toluca y Pumas UNAM en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo. Te comparto los horarios disponibles, según el lugar donde te encuentres.

21:05 horas de Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

22:05 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

23:05horas ET / 22:05 horas CT / 21:05 horas MT / 20:05 horas PT de Estados Unidos

23:05 horas de Canadá, Venezuela, Puerto Rico y Bolivia

00:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana, Paraguay y Uruguay (día siguiente)

¿En qué canal transmiten Toluca — Pumas UNAM por el Clásico de Costa Rica?

Para ver este encuentro Toluca — Pumas UNAM por la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, podrás sintonizar las siguientes opciones dependiendo de tu ubicación:

Televisión Abierta (Gratis) en México: Azteca 7 será la cadena encargada de la transmisión gratuita en televisión nacional.

será la cadena encargada de la transmisión gratuita en televisión nacional. México y Latinoamérica (Streaming): Podrás seguir el juego de forma gratuita en la aplicación digital y el sitio web de Azteca Deportes .

Podrás seguir el juego de forma gratuita en la aplicación digital y el sitio web de . Televisión de Paga / Streaming Premium en Estados Unidos: Si cuentas con televisión por cable o suscripciones de pago, el juego también se transmitirá por la señal de FOX One (o mediante el canal de Canal 5 / o la app de TUDN, dependiendo de la distribución de tu proveedor local).

Alineaciones probables del Toluca — Pumas UNAM

Deportivo Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Federico Pereira; Erick Gutiérrez, Franco Romero; Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Paulinho.

Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Federico Pereira; Erick Gutiérrez, Franco Romero; Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Paulinho. Club Universidad Nacional (Pumas UNAM): Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Stanley Garcia; Pedro Vite, Rodrigo López, Santiago Trigos, Francisco Sebastián Córdova; Robert Morales, Juninho Vieira.