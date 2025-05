El esperado regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al cuadrilátero está a la vuelta de la esquina. Este sábado 3 de mayo, el mexicano enfrentará al cubano William Scull en una pelea que definirá al campeón indiscutido del peso supermediano. La acción se trasladará hasta Riad, Arabia Saudita, pero millones de fanáticos en Estados Unidos ya se preparan para disfrutarla EN VIVO y EN DIRECTO. Aquí te contamos cómo, cuándo y dónde verla online o por TV.

¿A qué hora es la pelea Canelo vs. Scull en Estados Unidos?

Aunque el combate se realizará a las 6:00 a.m. del domingo en Arabia Saudita, el evento fue diseñado para coincidir con el prime time de América. La cartelera inicia a las 7:00 p.m. (ET), y el evento estelar con Canelo vs. Scull comenzará a las:

11:00 p.m. ET (hora del Este)

10:00 p.m. CT (hora del Centro)

9:00 p.m. MT (hora de la Montaña)

8:00 p.m. PT (hora del Pacífico)

¿Dónde ver la pelea Canelo vs. Scull EN VIVO desde EE.UU.?

En Estados Unidos, la transmisión oficial será exclusiva de DAZN a través de la modalidad Pay Per View (PPV). Esta plataforma ofrecerá cobertura completa del evento bajo suscripciones o compra individual del combate.

Plataforma oficial:

DAZN PPV (Pago por evento) Disponible vía web, app móvil, Smart TV, Roku, Apple TV y consolas

Precio del PPV en EE.UU.:

$59.99 USD por la pelea individual

$90 USD en el paquete especial Knockout Weekend, que incluye Canelo vs. Scull y García vs. Romero

¿Dónde se lleva a cabo la pelea?

El combate se realizará en el ANB Arena, un moderno recinto multifuncional en Riad, Arabia Saudita. Este será el primer evento de Canelo en Medio Oriente, marcando una nueva etapa en su carrera, con la mira puesta en volver a ser campeón indiscutido.

Cartelera completa

Canelo Álvarez vs. William Scull – Peso supermediano, unificación AMB, CMB, OMB y FIB

– Peso supermediano, unificación AMB, CMB, OMB y FIB Bruno Surace vs. Jaime Munguía – Peso supermediano

– Peso supermediano Martín Bakole vs. Efe Ajagba – Peso pesado

– Peso pesado Badou Jack vs. Ryan Rozicki – Peso crucero (título del CMB)

– Peso crucero (título del CMB) Marco Verde vs. Michel Polina – Peso mediano

– Peso mediano Brayan León vs. Aaron Guerrero – Peso mediano

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrenta al cubano William Scull en un combate por la unificación de los títulos mundiales del peso supermediano. (Video: canal oficial de DAZN en YouTube)

