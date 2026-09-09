El Barcelona se medirá contra el Feyenoord, en una noche que servirá para comprobar si el equipo de Hansi Flick está preparado para trasladar a la Champions League el buen momento que exhibe en el campeonato español. El conjunto azulgrana llega con cuatro victorias en sus cuatro primeras jornadas de LaLiga y 17 goles a favor, pero la competición continental plantea desde el comienzo un escenario diferente en el Spotify Camp Nou.

Hay, además, un componente especial alrededor del duelo. Giovanni van Bronckhorst, entrenador del Feyenoord, regresará al estadio donde defendió la camiseta del Barcelona y conquistó la Champions League en 2006. También estará Mika Mármol, formado en La Masia y ahora integrante del conjunto neerlandés. Del lado azulgrana, todas las miradas apuntarán a Lamine Yamal, que afronta una nueva temporada europea como una de las principales figuras del equipo y con el objetivo de ayudar al Barça a recuperar el protagonismo continental.

El Feyenoord llegará al Camp Nou invicto en su campeonato doméstico y dispuesto a convertir el estreno azulgrana en una noche incómoda. Van Bronckhorst tendrá que lidiar con varias bajas, mientras que el Barcelona no contará con Frenkie de Jong, Roony Bardghji ni Eric García, este último suspendido para el compromiso.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Feyenoord EN VIVO ONLINE por Champions League 2026-27?

La transmisión del partido dependerá del país desde el que se siga el encuentro, ya que los derechos de la Champions League están distribuidos entre diferentes operadores. En Estados Unidos, las opciones anunciadas son Paramount+, TUDN y DAZN, mientras que en España la competición podrá seguirse a través de Movistar+.

En Latinoamérica, ESPN tiene los derechos de la Champions League en buena parte de Sudamérica. Para este encuentro, la señal estará disponible por ESPN y Disney+ Plan Premium en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En Chile, el partido podrá verse por ESPN5 y Disney+ Plan Premium. En Brasil, las opciones serán TNT Sports y SBT.

PAÍS / REGIÓN TRANSMISIÓN Estados Unidos Paramount+, TUDN y DAZN España Movistar+ Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay ESPN y Disney+ Plan Premium Chile ESPN5 y Disney+ Plan Premium México Max y FOX Centroamérica Televideo, ESPN, CPSL y S&T República Dominicana Televideo, ESPN, CPSL y S&T Brasil TNT Sports y SBT

La disponibilidad concreta de cada señal puede variar según el territorio y la programación del operador.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27?

El Barcelona vs. Feyenoord se disputará este miércoles 9 de septiembre a las 18:45 CEST en el Spotify Camp Nou. En Latinoamérica, el encuentro comenzará entre las 10:45 a. m. y la 1:45 p. m., dependiendo del país.

HORA PAÍSES 9:45 a. m. México (Sonora y Baja California), Estados Unidos (Pacífico) 10:45 a. m. México (Ciudad de México y zona centro), Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:45 a. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Jamaica 12:45 p. m. Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Guyana, Estados Unidos (Este) 1:45 p. m. Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Surinam, Guayana Francesa 6:45 p. m. España

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Feyenoord por Champions League 2026

Partido: FC Barcelona vs. Feyenoord

FC Barcelona vs. Feyenoord Competición: UEFA Champions League 2026-27

UEFA Champions League 2026-27 Fase: fase liga

fase liga Jornada: 1

1 Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2026

miércoles 9 de septiembre de 2026 Estadio: Spotify Camp Nou

Spotify Camp Nou Ciudad: Barcelona, España

Barcelona, España Entrenador del Barcelona: Hansi Flick

Hansi Flick Entrenador del Feyenoord: Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Sven Jablonski (Alemania) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

El encuentro marcará el comienzo de la participación de ambos equipos en la fase liga de la Champions League 2026-27.

¿Cuáles serían las formaciones probables de FC Barcelona vs. Feyenoord?

Hansi Flick apunta a mantener buena parte de la estructura que le ha permitido al Barcelona comenzar la temporada con pleno de victorias. La ausencia de Eric García, suspendido, abre la puerta a una modificación en defensa, mientras que Frenkie de Jong y Roony Bardghji continúan fuera por lesión.

En el centro del campo, Rodri, Pedri y Fermín López aparecen entre las opciones con mayores posibilidades de comenzar, mientras que el ataque estaría liderado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. Las previsiones pueden presentar cambios en algunos puestos hasta la confirmación oficial.

Barcelona, formación probable: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

En el Feyenoord, Van Bronckhorst también afronta algunas ausencias. Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal no estarán disponibles para el compromiso, mientras que Anis Hadj Moussa aparece entre las opciones para comenzar.

Feyenoord, formación probable: Tjark Ernst; Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol; Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Luciano Valente; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri y Gaoussou Diarra.

Los dos equipos confirmarán sus alineaciones oficiales aproximadamente una hora antes del comienzo del encuentro.